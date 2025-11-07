小琉球全新品牌「小島野台」11月8日登場 蕭煌奇、郭書瑤與您共度最Chill的海島夜晚

▲屏東縣政府推出小琉球全新品牌活動「小島野台」將於11月8日在小琉球停機坪登場，歌手演唱、特色無人機光影秀光影秀，讓旅客感受最chill的小島假期。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東小琉球每年吸引上百萬觀光人潮，為讓遊客有更多元的旅遊體驗，屏東縣政府推出全新品牌活動「小島野台」將於11月8日在小琉球停機坪登場，活動邀請金曲歌王蕭煌奇、李浩瑋、全方位藝人郭書瑤、療癒女聲琳誼、黑色旋風郭婷筠及郭家瑋等輪番開唱，現場並有超過35攤在地美食、街頭藝人與特色市集，同時設置小朋友專屬氣墊區，歡迎全家大小一起盡情放電，享受最Chill的海島假期!

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，小琉球有著豐富的生態與自然景觀，今年全新品牌活動「小島野台」以開放的停機坪為場域，結合海風與星空，不僅打造最自然的露天音樂會，更首度展出以「小琉球海島意象」為靈感設計的無人機光影秀，讓旅客們在夜色與浪聲中，感受屬於小島的浪漫夜晚。

傳播處說，當天活動自下午2點開始至晚上10點，將有街頭藝人帶來音樂、魔術及小丑互動表演，同時搭配超過35攤的美食、手作特色市集，為積極響應環保行動、推廣低碳減塑，民眾只要自備「咕咕碗」、「琉行杯」或其他環保餐具至美食攤位消費，即可享折扣優惠，呼籲大家以行動支持環保，減少一次性垃圾。

為延伸活動氛圍，縣府自11月1日起至明(115)年1月1日，在小琉球老街區進行光環境佈置，此外，同時推出小琉球一日、二日旅遊行程，讓遊客無論白天、夜晚都能感受到小琉球海島的溫度與魅力。

縣府表示，「小島野台」是小琉球首度舉辦的全新品牌活動，期望透過音樂與觀光的結合，吸引更多民眾走進小琉球，感受在地文化魅力。更多活動資訊可上「小島野台」活動官網或屏東縣政府官網查詢。