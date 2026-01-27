小琉球友善責任旅遊新行動 鵬管處推撿菸蒂換好禮

（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）為實踐責任旅遊，大鵬灣國家風景區管理處與海湧工作室規劃在小琉球推出撿菸蒂換小禮物，盼藉由隨時可完成的小任務，讓環保行動自然融入旅遊行程。

鵬管處新聞稿表示，延續過去與海湧工作室共同發起的「海灘貨幣淨灘行動」精神，鼓勵民眾參與淨灘基礎上，再發展出更貼近遊客旅遊節奏新創意。菸蒂是海岸清潔中最容易被漏掉的垃圾之一，常藏身在水溝邊、花圃裡，一遇到下雨或強風，容易隨著水流進入海洋，而菸蒂濾嘴由塑膠纖維製成，不會自然分解，會長時間污染環境，對海洋生態造成傷害。

海湧工作室提及，由大朋友帶著小朋友一起撿菸蒂，從小建立菸蒂不會分解的環保觀念，也可能在撿拾過程中，讓正在吸菸的民眾意識到隨手丟棄的後果，進而少一個人亂丟菸蒂。

鵬管處說明，遊客可至琉球遊客中心、月島星球比薩店、Wacow小琉球旅遊資訊網等3處地點索取撿菸蒂工具，撿滿1瓶菸蒂後，即可兌換1張結合海龜保育知識的教育明信片，明信片背後設有5個集章點，完成環保行動據點蓋章，就可兌換小禮物「黑皮拭淨布」。

另外4個集章任務，包含維護的二手雨衣重複使用計畫「雨衣琉著用」、環保杯租借系統「琉行杯」、二手袋循環使用的「袋袋琉傳」、環保餐具租借「小琉球咕咕碗」。

鵬管處表示，落實責任旅遊是推動永續發展的重要目標之一，希望透過減少一次性用品使用與負責任旅遊行動的設計，讓小琉球朝永續發展，遊客可依自己旅遊節奏安排完成任務，沒有負擔也沒有壓力。（編輯：黃世雅）1150127