小琉球推永續旅遊！撿滿1瓶菸蒂換禮物 邀請遊客實踐環保行動

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

年節將近，不少人都會到離島旅遊。屏東小琉球推出「撿菸蒂換小禮物」活動，鼓勵遊客在旅途中順手清除常被忽視的海岸垃圾，遊客只要完成撿菸蒂任務即可換取小禮物，將環保行動自然融入旅遊行程，推動責任旅遊。

年節將近，不少人都會到離島旅遊。（圖／交通部觀光署觀光資訊網）

「撿菸蒂換小禮物」活動由大鵬灣國家風景區管理處與海湧工作室共同規畫，希望減少海岸上的菸蒂，並延續「海灘貨幣淨灘行動」理念，將撿拾菸蒂設計成隨時可進行的小任務。菸蒂常藏於花圃、水溝等角落，不易被清理，遇雨或強風吹拂便流入海洋，而其塑膠纖維濾嘴難以分解，對環境造成長期汙染。

廣告 廣告

活動預計進行一年，遊客可在琉球遊客中心、月島星球比薩店、Wacow小琉球旅遊資訊網3處據點領取工具，集滿一瓶菸蒂即可兌換保育知識明信片；完成明信片背後小琉球5個指定地點的集章後，可再換取「黑皮拭淨布」小禮物。五大據點也串聯當地現有的減廢措施，如二手雨衣重複利用、環保杯租借及二手袋循環等。

鵬管處表示，責任旅遊是小琉球邁向永續的重要方向，島上已有多項免費環保器具租借服務，如二手雨衣重複使用、環保杯租借和二手袋等等。遊客可依自身旅遊步調參與撿菸蒂任務，在不增加負擔的情況下支持環境保護。

更多FTNN新聞網報導

快訊／鳳凰來襲！東琉線10日起船班異動 11、12日全面停航

大陸冷氣團發威！合歡山突降冰霰 台14甲一度限掛冰鏈

政大人專屬回憶又-1！老店「波波恰恰」熄燈 學生不捨：到底哪家還留著

