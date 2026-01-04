南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

許多遊客到屏東小琉球旅遊，都會在當地租機車，不過有一家業者卻指控，因為要迎接新的一年，換了新的輪胎，不過客人還車時，卻有3台機車，都有燒胎和刮傷痕跡，不過租客卻否認也不願賠償，業者只好自認倒楣，同時呼籲其他同業要特別留意。





小琉球業者控機車"被騎到燒胎" 遊客否認.拒賠

機車輪胎出現明顯磨損痕跡，業者向客人求償卻遭拒。（圖／翻攝畫面）轉動機車輪胎，原本應該清晰可見的胎紋，多處幾乎被磨平甚至剝落，上方還有焦黑且粗糙的嚴重磨損痕跡，業者看了看，真的好心疼。不只輪胎慘不忍睹，車殼也出現一條一條有橫有直的明顯刮痕，小琉球一間機車出租店業者為了迎接新的一年，將輪胎換新後，才租給客人，沒想到還回來的車，卻遍體鱗傷。業者葉小姐：「叫了50顆輪胎都有收據，就是全部換成新輪胎，換完想說他們來也很開心。」

小琉球業者控機車"被騎到燒胎" 遊客否認.拒賠

小琉球一間機車出租店換了新輪胎，卻疑似遭客人燒胎毀損。（圖／翻攝畫面）監視器拍下，好幾名客人與業者站在機車店外，準備還車，業者說，12月31日將車租給客人，四天三夜之後，1月3號當天客人還車，不過10台車中有三台，都有疑似燒胎過的痕跡，要求客人賠償，但遭客人拒絕。業者葉小姐：「大概損失5000塊應該是自認倒楣，就是和氣生財，他就是也很生氣就是一直否認，他們沒有，他如果覺得他們有他們就會賠啊，實際上我就說就是你們，他說那你提出證明啊，就是一直沒有辦法，就是沒有要賠的意思。」其他機車行業者：「如果空轉會前面煞車後面那邊晃啊。」業者表示，因為沒有特別在出租前拍照紀錄，現在只能自認倒楣，經過這次經驗，也提醒自己和同業，要多一個拍照步驟，避免口說無憑。

