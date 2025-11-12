小琉球海子口掀巨浪風勢強 後壁湖冷卻塔被吹倒

屏東縣 / 綜合報導

颱風影響，屏東小琉球，海子口岸邊掀起巨浪，風勢強勁，民眾拍攝時手機險些拿不住，當地景點''百年榕樹''樹叢，被吹到劇烈搖晃；在恆春半島的後壁湖漁港，有冷卻塔不敵強風，應聲倒塌；獅子鄉村落的強陣風，也讓村民很有感，拍下打擊練習網，被強風吹著跑的畫面。

小琉球海子口附近，風大到民眾手機鏡頭一度快要拿不穩，不斷左右搖，不只風很大，岸邊也不斷掀起長浪，蓋過防波堤，中午過後，風勢逐間增強，雖然雨不大，但風勢一陣比一陣強勁，不斷傳出低沉的呼嘯聲。

廣告 廣告

陣陣強風從海平面吹到路面，受到鳳凰颱風影響，屏東小琉球當地下午兩點，測得陣風達八級，這邊是秘境風超大，秘境旁的樹叢，被狂強風吹到劇烈搖晃，鏡頭轉向岸邊，浪也是很大，隨著颱風中心越來越靠近，長浪也越掀越高，強風持續吹拂小琉球和恆春半島，後壁湖漁港，有冷卻塔不敵強風。

華視新聞記者蕭雅心說：「在我旁邊的是一個冷卻塔，不過它疑似就是被這兩天的強風給吹翻，可以看到它現在是翻落在旁邊的。」整座大型冷卻塔，被風吹到應聲倒塌，好在沒有砸傷人，同樣也受到強風影響的，還有獅子鄉南世村，有打擊練習網被風吹到不斷往前移動。

獅子鄉南世村長楊登福說：「從角落那個地方(吹過來)。」回到現場，打擊網已經被吹倒在地上，當地位在風切處，風勢感受上也更加明顯，隨著鳳凰颱風逼近，南台灣風勢持續增強，沿岸地區，得慎防強風長浪，不可掉以輕心。

原始連結







更多華視新聞報導

屏東小琉球掀「5米浪高」 岸巡人員驅離觀浪民眾

樺加沙逼近台！東南部沿海掀巨浪 小琉球現水龍捲

「風王」巨浪！ 小琉球最高6.5米 翻越堤防驚如「海嘯」

