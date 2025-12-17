小琉球海底現死亡喙鯨 不符擱淺定義採海中自然分解

透明的卵囊裡，大眼睛的長尾鯊寶寶不停游動，長尾鯊媽媽卻已經被宰殺死亡。台東成功鎮有漁民捕獲長尾鯊，處理時發現母鯊肚子裡有小鯊魚肧胎，還已經孵化，雖然當地漁民常捕獲鯊魚，魚販處理時也會從腹中取卵，但是鯊魚卵裡有小寶寶的情況很罕見。

魚販林先生指出，「在台東市場我所看到的，幾乎都沒有看到。」

長尾鯊屬於卵胎生鯊魚，小長尾鯊會在母體長大後再離開，目前國內沒有列入保育，但是魚販不忍心，16日下午將牠送到東部海洋生物研究中心，希望能夠人工孵化，但是中心推估存活率不高。

東部海生中心副研究員黃侑勖表示，「母體裡面牠可能不會受到真菌、外界的真菌跟細菌的侵擾，所以牠可以比較安全的胚胎的發育，然後再來像這種卵胎生的鯊魚類，牠的孵化之後通常會在母體裡面，再存活一段時間。」

明顯死亡的大型海洋生物，16日被潛水客發現躺在屏東小琉球珊瑚海灘外11公尺深海底。成大海洋生物及鯨豚研究中心從影像判斷，這是身長約4公尺到4.5公尺長的喙鯨，疑似是「銀杏齒中喙鯨」，通常會潛到很深的海裡，在台灣西部較少見。

成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文說明，「因為牠已經是死亡，然後又下沉的個體，我們經過討論是採用，牠就是在海裡面自然分解的狀態。」

學者與海保署討論後，將採取讓牠在海底自然分解的方式來處理，大型鯨魚死亡後沉入海底，被稱為「鯨落」，屬於罕見的海底現象，也吸引不少潛水客。

海保署海洋生物保育科長莊士峰指出，「鯨豚牠屬於哺乳類動物，可能會有人畜共通的疾病風險，所以建議潛水員不要太靠近死亡的個體。

海保署表示，鯨魚死亡原因有疾病、寄生蟲或是船隻撞擊等多重因素，若有浮起出現擱淺或需要移動的狀況，會再進行後續處置。