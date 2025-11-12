小琉球海景民宿推薦 從親子友善到海龜導覽 完整享受離島假期

小琉球海景旅店推薦，離島旅行的最佳選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

《Stay hotel 琉夏萊旅店》三代接棒 打造小琉球自由行住宿的設計轉型

小琉球，這座台灣南方的小島，正從純樸的漁村風貌，逐漸轉型為熱門的自由行旅遊勝地。隨著旅遊型態轉變，旅人對於小琉球自由行住宿的期待也不再只是找個地方「過一晚」，而是講求整體行程規劃的體驗整合，希望透過住宿體驗，與整個島嶼的文化、環境和人情產生連結。Stay hotel 琉夏萊旅店正是在這樣的背景下誕生，一個承載三代傳承、融合設計美學與地方情感的住宿品牌。它不僅提供旅人舒適的休憩空間，更希望成為旅行記憶的一部分，讓住宿本身成為行程裡的亮點。

旅店創辦人表示，品牌的前身「小琉球大飯店」自民國74年起便深耕在地，是許多早期遊客對小琉球住宿的第一印象。隨著旅遊世代的更迭，他與弟弟於民國102年毅然回鄉，接手這份家族事業，並展開全面翻新。最終，他們選擇以「琉夏萊」重新命名，寓意「迎接夏日旅人，留下難忘回憶」。希望成為新一代小琉球設計旅店的代表，也讓旅人能在這裡為自己的小琉球兩天一夜住宿之旅，留下更深刻的記憶。

小琉球特色旅館推薦，吃住體驗一次滿足，旅遊更輕鬆（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

視覺與語言雙向加值 重新定義小琉球文青風住宿推薦

創辦人與弟弟背景迥異，卻意外形成品牌進化的關鍵組合，一人主修外語，擅長跨文化溝通與國際服務；一人專精空間設計，能將在地元素轉化為具美感的空間語言。這樣的互補，使Stay hotel 琉夏萊旅店從視覺到服務，都兼具國際感與在地人情味，成功塑造出風格獨具的小琉球民宿推薦亮點，也成為眾多旅人心中指名的小琉球設計旅店。



在建築細節上，琉夏萊選用了象徵島嶼韻味的窯變磁磚，並搭配當地素材，讓空間本身就講述一段小琉球的故事。整體設計以「海洋文化」為核心，營造出自然流動的空間氛圍，讓旅人一踏入旅店便能感受到專屬於島嶼的輕盈與靜謐。無論能眺望遼闊大海的小琉球海景住宿房型，貼心規劃的親子空間，或是簡約卻蘊含設計感的雙人文青風房型，琉夏萊都注重「空間故事」與「生活美學」的呈現。也因此，許多尋找小琉球文青風住宿推薦的旅客，最終都在這裡找到既有風格、又不失功能性的住宿體驗。

小琉球多人住宿推薦，鄰近景點交通便利，適合家庭與團體（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

不只是住宿 更是小琉球在地導覽與文化連結的延伸



品牌名稱「琉夏萊」源自「留下來」的諧音，象徵旅人留下腳步，也象徵地方文化的延續。創辦人說：「我們希望這裡不只是過夜的地方，更是旅人真正開始認識小琉球文化的起點。」琉夏萊不僅打造舒適的住宿環境，更主動提供在地導覽諮詢與合作解說員的資源，邀請旅人透過夜間生態導覽、潮間帶探索、以及海龜觀察等活動，走入小琉球的自然脈動。這樣的安排，讓住宿不再只是靜態體驗，而是融入了學習與探索的價值。



對於有計畫安排行程的旅客而言，這裡不僅是一間小琉球海龜導覽住宿，也是整體小琉球行程規劃的起點。旅店同時整合在地資源，推出多元的小琉球旅遊套裝行程，讓自由行旅人也能輕鬆完成「吃、住、玩、學」的一站式體驗。這樣的用心，使琉夏萊成為兼具深度與便利性的住宿選擇，讓每一次停留都不只是旅程，更是一段與島嶼共生的故事。

小琉球環保旅店首選，來這裡體驗減塑生活與永續旅行（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

因應觀光型態轉變 小琉球浮潛住宿需求持續攀升

創辦人觀察，小琉球近年觀光轉型明顯，從早期以潮間帶生態導覽為主，逐步擴展至 SUP、自由潛水、浮潛體驗等多元的海上活動。這樣的發展，也帶動旅人對住宿提出更多元的期待。Stay hotel 琉夏萊旅店因應此趨勢，與在地水上活動業者深度合作，推出「住宿＋活動」的客製化方案，讓每位旅人都能依照需求，設計屬於自己的專屬行程。



對於尋找「小琉球浮潛住宿」或希望同時安排浮潛與生態導覽的旅人來說，琉夏萊不只是住宿點，更是連結海洋體驗、在地導覽與專業服務的重要據點。旅店更進一步提供交通接駁、租機車、行李寄放等便利服務，讓自由行旅客能更加輕鬆享受整趟旅程。



永續作為受肯定 小琉球海洋友善住宿的實踐者

在推動設計與服務升級的同時，琉夏萊旅店也將「永續經營」視為品牌的核心價值。早於政府法規之前，旅店便率先落實環保措施，例如主動取消一次性備品、不提供瓶裝水，並於館內設置飲水機，鼓勵旅人自備環保容器。創辦人強調：「我們希望房客住得舒適，也能一起對這片海洋有所尊重與守護。」



除了日常的節能減碳作為，琉夏萊更定期發起海灘淨灘活動，邀請旅客一同參與海岸清理，讓旅行不僅止於觀光，更成為實踐環保的行動。這樣的堅持，也讓琉夏萊逐步實現「小琉球海洋友善住宿 」的願景。在眾多尋找「離島環保旅宿」或「小琉球親子住宿」的旅人間，琉夏萊不僅成為住宿選擇，更成為環保意識與旅遊體驗並重的典範，讓孩子在旅行中學習愛護環境，體驗寓教於樂的旅程。



延伸閱讀：常見旅客好奇的問題



Q1. 第一次到小琉球，不知道該怎麼安排住宿與行程？

對於初訪旅客來說，建議先確認交通方式（船班或接駁）後，再選擇位於碼頭或市中心附近的住宿點，方便抵達熱門景點與商圈。《Stay hotel 琉夏萊旅店》步行幾分鐘即可到碼頭及花瓶岩，適合作為行程的起點。

Q2. 想看海龜，有推薦的季節或方式嗎？

小琉球一年四季都能見到海龜，浮潛或參加夜間導覽都是常見方式。建議選擇專業導覽或與當地潛店合作，既能增加安全性，也能更深入了解海洋生態。

Q3. 親子旅客適合選擇什麼樣的房型？

若攜帶孩童同行，建議選擇空間寬敞、動線單純的親子房型，並注意旅宿是否提供早餐或代訂活動，能省下不少規劃時間。琉夏萊提供多元房型選擇，適合不同組合的家庭入住。

Q4. 除了住宿，旅宿還會提供哪些貼心服務？

許多旅宿會整合交通、餐飲與活動，讓旅客不用額外花時間找資源。琉夏萊除了一般早餐，還能代訂機車、伴手禮與水上活動，提供「一站式」的便利選擇。

《Stay hotel 琉夏萊旅店》

地址：屏東縣琉球鄉民生路43-2號

連絡電話：08-861-1133

官方網站：https://rink.cc/c5n46

官方FB：https://rink.cc/nlqrm

Google地圖：https://rink.cc/lc6ej

（最新資訊請以商家公告為準）