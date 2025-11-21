小琉球海龜「釘孤枝」 潛水客：不敢勸怕被罰30萬

屏東小琉球潛水遇見海龜「釘孤枝」。（示意圖／翻攝自pexels）





屏東小琉球潛水遇見海龜，常會讓潛水客又驚又喜，有潛水客意外目擊，兩隻海龜「釘孤枝」，雙方互咬還推來推去，潛水客只能在一旁觀戰，因為如果上前去勸架，摸到海龜會被開罰30萬元，這段影片公開在網路上引發熱議，海生館研究人員說，海龜的確會因為占地盤或是搶伴侶打架，但被潛水客目擊拍下影像，真的很難得。

潛水客：「牠們在打架，你看，牠們真的在打架耶，哇，好大的海龜喔。」

屏東小琉球浮潛，遇到兩隻海龜釘孤枝，潛水客在海景第一排，拍下整個過程。

潛水客：「喔喔喔，牠在咬牠耶，牠脖子有什麼嗎？」兩隻海龜體型都很大，雙方不但互咬，還推來推去，針鋒相對，在淺水灘上演全武行。

潛水客：「你看，超級大海龜，耶，好可愛喔。」

潛水客目擊海龜釘孤枝，不過始終不敢介入，因為會被開罰 30 萬。

記者vs.海生館研究人員：「這個畫面還滿稀有的，剛好牠發生的地點，是比較近人家才看得到。（可以去勸架嗎？）不需要，不需要啦，那個本來就是牠們野生動物，自然的一個行為。」

海生館研究人員提醒，看到海龜打架別想勸，除了會被開罰，這是動物界的自然現象。

海生館研究人員：「領域性在爭奪時，還是會有這種打架的狀況，就跟其他動物一樣。因為一般如果是雄性，牠可能就是會在，較常出現在交配期的時候，出現這種狀況。」

小琉球海龜數量多，有時在沿岸就能看到。研究人員呼籲，下次若再碰到海龜釘孤枝，正義感噴發時先冷靜，一旦介入觸摸海龜，30萬罰款肯定跑不掉。

