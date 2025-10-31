小琉球湧入大批「比基尼觀光客」婆媽急報警 警察笑虧：怎不檢舉男的

許效舜（左起）、Sandy、吳國禎、浩子、許豪平為本週《Talk Talk秀台語》帶來回味無窮的精彩表演。公視台語台提供

《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與 Sandy 吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，黃豪平加入評審團陣容，本週五（31日）邀請到「台語一哥」吳國禎擔任節目評審。連續兩週參賽的「全球巨星」陳孟賢變身為八點檔經典惡女角色「公車萍」，讓許效舜跟黃豪平坐立難安，甚至下跪求饒。

《Talk Talk秀台語》第二季全平台累積突破1500萬觀看 掀起全民台語熱潮。公視台語台提供

上季是參賽者的吳國禎，第二季晉升為評審，他登場時以流利台語「練喙花」依序介紹大家，他誇獎Sandy學問好、人品好，還很會主持，「最重要的是她身邊永遠都有一位足大尾的細漢，叫做憲哥」，逗得Sandy笑出聲。

陳孟賢（右）變身「公車萍」犀利眼神及驚豔的表演讓評審吳國禎(左)笑得合不攏嘴。公視台語台提供

本週主題「愛哭愛綴哎約喂」，陳孟賢提到家鄉小琉球在疫情期間湧入大批只穿著比基尼的觀光客，讓民風純樸的婆婆媽媽趕緊報警，結果反被警察笑虧「怎麼不投訴只穿泳褲的男性」。

上季參賽者吳國禎本季晉升為評審 以流利台語「練喙花」華麗登場。公視台語台提供

陳孟賢連兩週參賽，愈戰愈勇的他自信表示，他這兩次比賽只是小試身手，他將來一定要參加第三季比賽，屆時要開外掛的拿個「台語MVP」獎座回家。唱歌、主持都在行的他許願，之後要主持全台語的節目，「我已經想好節目名稱，叫《孟賢練肖話》，實境秀的話可以拍《巨星的台語一日生活圈》，看我一天會講出幾句『歪掉的台語』！」發揮幽默長才。

上週《Talk Talk秀台語》啦啦隊女孩宜芳不計形象的演出讓她順利過關。公視台語台提供

有趣的是，陳孟賢表演完就向評審黃豪平撒嬌，一聲「豪哥」讓黃豪平招架不住，現場的陳孟賢粉絲更是拿著手機錄製黃豪平講評，讓他壓力大到跪地求饒。當陳孟賢變成「公車萍」時，態度180度大轉變，犀利的眼神，讓許效舜、黃豪平慌張到站也不是、坐也不是。

連兩週來參賽的陳孟賢許願再戰第三季要「開外掛」奪下台語MVP獎座。公視台語台提供



