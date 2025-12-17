小琉球潛水客11米深海域 遇罕見"喙鯨"躺海底亡

南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東報導

屏東小琉球，日前有潛水客到海域進行水下美人魚拍攝時，在海裡11米深處，發現已經死亡的喙鯨，身長約4到4.5公尺，由於個體死亡，不符合擱淺救援定義，相關單位討論後決定讓鯨魚在海裡自然分解，後續若浮起、擱淺或需要移動的狀況出現，海保署會再進行後續處置。





(



小琉球潛水客化身美人魚 １１米深海域遇罕見「喙鯨」躺海底亡

潛水客潛入海底進行水下美人魚攝影，過程發現一隻已經死亡的喙鯨。(圖／IG@n_nfan.jj提供)





潛水客穿戴人魚尾巴，在海裡化身為夢幻美人魚，一旁還有兩名幫忙拍攝的攝影師，但就當快游到海底時，眼前出現一隻巨大的喙鯨，躺在海底，一動也不動，已經明顯死亡。當事者美人魚樊樊表示，我看到的時候就想說，怎麼那麼大，然後因為牠身上有斑點，所以其實看起來不太像海豚，就是下去看到的時候才發現，好像看起來怪怪的，才覺得會不會是鯨魚。

廣告 廣告





小琉球潛水客化身美人魚 １１米深海域遇罕見「喙鯨」躺海底亡

海保署接獲通報後，在臉書發文，鯨落屬於自然現象，初步處置，會把喙鯨放置在水下自然分解。（圖／Threads＠vincent_8510提供）





地點就在屏東小琉球的海域，潛水客當時下潛到11米深處，突然看到這隻死亡的喙鯨，身長大約4到4.5公尺，拍下這震撼畫面，也意外讓人魚和鯨落同框。成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文表示，影像上面分辨這是一隻屬於喙鯨科的喙鯨，影像會有一點形變，所以目前初步判斷，大概是屬於銀杏齒中喙鯨。

在台灣共有四種喙鯨，屬於哺乳類動物，共通點都是深層的潛水者，較長在至少300公尺深的海域出沒，這次能在11公尺深的海域就看到，相當難得。海保署海洋生物保育組科長莊士峰表示，這個狀況是類似一個大自然中的鯨落現象，是屬於死亡後下沉到海底的個體，暫不符合MARN團隊對於擱淺待援的狀況。海保署接獲通報後，也在臉書發文，鯨落屬於自然現象，初步處置，會把喙鯨放置在水下自然分解，只是看著如此珍貴的生命，曾經生活在這片海域，也讓潛水客感嘆大自然的奧妙。





原文出處：小琉球潛水客化身美人魚 １１米深海域遇罕見「喙鯨」躺海底亡

更多民視新聞報導

驚險! 預拌車翻覆險砸騎士 屏科大機車追撞2人送醫

驚！基隆碧砂漁港5歲玳瑁纏網 教練取名「厲害」原因曝光

基隆海域玳瑁遭纏網沾滿油 潛水教練籲勿污染海洋

