小琉球潛水課程 零經驗也能下潛 打開人生第一次藍色冒險

小琉球水肺潛水體驗，能近距離觀察豐富的海底生態，從海龜到珊瑚都清晰可見（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

旅遊中心/綜合報導

將海外經驗轉化為在地實踐的小琉球專業潛水教練

考照三天，潛水一生？現實卻是，多數人在完成課程後，從未再次踏入海裡。當潛水熱潮退去，留下的往往只是一張塵封的潛水證照。或許，問題並不在於學員的熱情，而是潛水教學起點與方向。

在眾多台灣離島中，小琉球因交通便利、綠蠵龜共游與多樣潛點，始終是潛水旅遊的熱門首選。對計畫安排小琉球潛水的旅客來說，選對教練與潛店，不只是關乎安全，更決定這趟海洋初體驗的深度與記憶。嶼海相干 Sea Liuqiu Dive的創辦人阿甘教練，自 2019 年起於菲律賓擔任潛水教練，累積了許多海外教學經驗，並在疫情期間返台後，在小琉球創立一間更貼近國際實務需求的潛水店，期望每位來學習的旅客都能無縫銜接國外潛水環境。



他觀察到，小琉球雖然擁有絕佳的課程訓練環境，但市面上流行的教學模式與國外的潛水模式不同，容易導致學生到了當地才發現學得不夠。「我想打造一個可以安心學習潛水的地方，讓更多人能真正開始與海洋建立連結。」2023 年，他在小琉球正式創立嶼海相干，成為不少小琉球潛水初學者與進階潛者首選的學習據點。

廣告 廣告

小琉球初階潛水課程，零經驗也能安心參加，從第一次下水開始就有教練全程引導（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

小琉球船潛推薦新選擇 打破岸潛教學的限制



在台灣，多數潛水課程都以岸潛為主，然而，阿甘教練認為這樣的訓練方式，對未來規劃海外潛旅的學員並不實用。「學生常常到了海外才驚覺，原來自己在課程中學過的技巧派不上用場，這是非常普遍的情況。」



為此，嶼海相干 Sea Liuqiu Dive選擇打破傳統，將小琉球船潛推薦課程納入初學教學主軸。「只有從一開始就熟悉船潛流程，才能真正適應國際潛旅。」阿甘教練強調，這樣的設計，讓學員不論未來前往馬爾地夫、帛琉或其他離島潛水行程，都能輕鬆接軌。

台灣離島潛水推薦：小琉球，是你第一次下潛的絕佳起點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

打造安心環境 重新定義小琉球潛水課程體驗

在嶼海相干的課程設計中，學習不再只是為了拿一張小琉球潛水證照，而是進一步探索與自然共處的方式。阿甘教練強調，「錯誤是學習的一部分，我們會陪學員一起走過緊張和恐懼，逐步建立屬於自己的信心。」這樣的教學理念，正是他多年國際實務經驗累積後最真切的體會。



為了讓每位學員都能找到適合自己的學習步調，嶼海相干課程特別採取小班制教學，讓安全與專業能真正落實在每一次下水。從入門的體驗潛水到進階的潛水證照課程，都能在這裡獲得完整銜接與專業陪伴。這樣的方式也吸引了許多首次嘗試潛水的旅客，將小琉球潛水一日遊變成難忘的開始，而不只是行程上的一項打卡活動，更開啟了與大海長久相處的第一步。

小琉球旅遊行程首選，體驗潛水，探索離島最不能錯過的海底世界（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

不只是拿證照 建立長期與海洋的關係

嶼海相干的品牌理念「因島嶼而相識，因海洋而相惜」，象徵潛水不僅是一項休閒活動，更是一種情感連結與生活態度。對創辦人而言，潛水絕不該只是「完成一次性的目標」，而是一種與自然長久相處的方式。



他指出，疫情期間曾掀起一波小琉球潛水課程熱潮，許多人雖然完成了潛水證照課程，卻在考照後再也沒有下水，顯示潛水教學仍普遍停留在「完成即結束」的思維。因此，嶼海相干選擇走出不同的路線：從初階的小琉球潛水初學者課程開始，就以陪伴與連結為核心，讓學員在小琉球自由行潛水的體驗中，逐步培養與海洋的默契。品牌希望學員帶走的，不只是證照，而是一種能延續到未來海外潛旅與日常生活的深刻關係。

小琉球推薦潛店的貼心細節 超越價格價值

許多人在搜尋小琉球潛水價格時，最關心的往往是課程費用與天數安排，但嶼海相干更重視的是學員在學習過程中的感受與成長。從空間設計、裝備選用，到課程節奏與課後陪伴，品牌在每一個細節都投注了心力，期望帶來的不僅是安全，更是舒適與溫度。



在空間規劃上，潛店採乾濕分離設計，設有休息客廳、完善的盥洗設備與店貓陪伴，讓學員在訓練之餘也能放鬆身心。無論是選擇半日行程還是三天兩夜的小琉球潛水課程，嶼海相干都致力於提供安心且有溫度的潛水學習環境。



阿甘教練總結：「我們不想只是幫助學員考到證照，而是讓他們真的開始喜歡潛水，甚至願意把潛水變成一種日常。」



初學者最常問的潛水小疑問，這裡一次解答



Q1. 我完全不會游泳，真的可以學潛水嗎？

這其實是最常被問的問題之一。教練表示，會不會游泳並不是學潛水的關鍵，只要你願意學習、願意相信裝備與教練的引導，多數學員都能逐步克服水感與緊張。學潛水不在於「表現好」，而是「慢慢來也沒關係」。



Q2. 船潛聽起來很進階，為什麼從初學就開始？

在海外，幾乎所有潛水活動都是搭船出海。阿甘教練認為，如果一開始就讓學員熟悉這樣的流程與模式，將來到其他潛水地點時，不但能更快適應，也會更有信心。這正是《嶼海相干》將船潛列為初階教學主軸的原因之一。



Q3. 小琉球行程安排上，潛水要花很多時間嗎？

不一定。《嶼海相干》提供多種課程彈性選擇，從體驗潛水到完整證照班皆有。若你只是想安排一天潛水、一日遊體驗也沒問題；如果想更深入了解潛水、取得證照，也可以選擇兩至三天的規劃課程，依個人行程彈性調整。



Q4. 除了課程內容，潛水店本身有什麼特色？

教練笑說，來這裡不只是潛水，更像是交朋友。《嶼海相干》的空間設計注重舒適與溫度，有乾濕分離的裝備區、沙龍級洗沐用品、還有一隻親人的店貓。下課後，學員們常在客廳聊天、分享照片，也因此這裡常常像是學員們的「潛水第二個家」。



《嶼海相干 Sea Liuqiu Dive》

地址：屏東縣琉球鄉相埔路13-13號

連絡電話：0919-547-492

官方網站：https://rink.cc/xhnmv

官方FB：https://rink.cc/fizr2

官方IG：https://rink.cc/d98zm

Google地圖：https://rink.cc/0e9jb

（最新資訊請以商家公告為準）