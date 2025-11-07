小琉球珊瑚覆蓋率僅剩11%「生態已失能」 專家憂：海域恐全毀

圖／TVBS

台灣珊瑚礁生態正面臨嚴重危機，綠色和平組織最新調查顯示，小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台等著名海域的珊瑚覆蓋率大幅下降。在小琉球，珊瑚覆蓋率從2020年的18%降至2024年僅剩11%，已進入生態失能狀態；南方四島珊瑚覆蓋率僅剩37%。調查發現許多區域的珊瑚被藻類大量覆蓋，甚至只剩白色骨骼殘骸，顯示珊瑚已經死亡。專家呼籲加強海洋保護區管理，以挽救台灣珍貴的海洋生態系統。

國家公園漁業頻繁活動，衝擊最高等級保育區。圖／TVBS

綠色和平於7月至8月期間針對台灣三大海域展開珊瑚生態調查，結果令人憂心。綠色和平海洋專案發言人邱聰榮表示，在澎湖南方四島的部分海域，珊瑚已呈現崩塌狀態，碎裂的白色骨骼代表這些珊瑚已經死亡。根據調查數據，2024年三海域漁船AIS軌跡累積生態壓力指標顯示，小琉球正面臨最高的海域生態壓力，包含強度、占用率及滯留時間三項指標均呈現高數值。邱聰榮指出，雖然這三處海域都屬於國家公園範圍，理應受到最高等級的保育規範，漁業活動應該非常少甚至完全禁止，但調查顯示這些區域的漁業活動指標都相當高。台灣海域擁有高達558種珊瑚物種，但面臨氣候變遷導致的海溫升高以及人為干擾等多重挑戰，許多珊瑚品種正面臨消失危機。

廣告 廣告

為了拯救珊瑚生態，國立海洋科技博物館已展開珊瑚復育工作。海科館產學交流組組主任施彤煒說明，目前館方約保種十種珊瑚，其中萼柱珊瑚已成功進行生態修復移植。海科館透過控制水溫、使用特殊燈具照射藍紫色光線，並引入小丑魚等熱帶魚種維持健康的生態系，成功復育過去消失的珊瑚品種。施彤煒強調，珊瑚復育的第一步是進行棲地維護，包括清理海底垃圾和漁網。當復育的珊瑚成長到一定程度後，會被移植回原來有珊瑚但因垃圾或漁網覆蓋而死亡的地方，以恢復海洋生態。珊瑚是海洋健康度的重要指標生物，一旦海洋食物鏈失去平衡，就會造成珊瑚生存危機。

海科館人工復育珊瑚成功，潮境覆蓋率大幅提升。圖／TVBS

為防止珊瑚持續衰退，綠色和平呼籲將漁業管理納入海洋保護區規劃，將小琉球、南方四島及三仙台劃為海洋庇護區。邱聰榮表示，海洋保育法已通過一週年，但這個強而有力的政策工具尚未開始制定應受保護海域的海洋庇護區功能。海保署副署長施義哲回應，目前已有部分區域依據國家公園法劃設為水產動物繁殖保育區，海保署將與農業部漁業署溝通，研議如何將三仙台劃設為海洋庇護區或保護區。專家一致認為，唯有建立完整的漁業管理制度，並獲得捕魚業者的配合，才能有效保護台灣珍貴的海洋資源。

更多 TVBS 報導

大3倍！新加坡海洋館整修3月開放 36m觀景廊全新亮相

別過來！ 小琉球潛水遇海龜「逼近」 遊客自嘲遇「政府間諜」

蘭嶼海域「硨磲貝」遭敲打死亡 畫面流出惹眾怒 縣府說話了

電動機車換電站突起火！飄濃煙狂悶燒 業者忙救機車

