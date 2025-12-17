小琉球發現死亡鯨豚 海保署初步留置自然分解

（中央社記者張已亷高雄17日電）1名潛水教練昨天在小琉球發現1隻死亡鯨豚，經海保署及相關單位檢視影像，初步判斷為喙鯨科物種。海保署表示，初步將鯨豚留置水下自然分解，若後續有浮出水面等情形，將再行處置。

潛水教練「宣宣」今天告訴中央社記者，他昨天帶客人潛水，回程時發現1個巨大且原本不應在該處的黑色物體，經他查看，判斷應是死亡魚類，但體型過大，無法確切判斷物種，便拍攝該物種外觀，記錄是否有人為傷痕或外力介入，後續回報教練群組，由他人聯繫相關單位。

宣宣說，他在小琉球杉福漁港周邊從事潛水約3年多，擔任潛水教練近1年，是首次遇上體型如此巨大的死亡鯨豚。

海洋委員會海洋保育署今天說明，昨天獲報有潛水員在小琉球杉福漁港外，水深約11公尺處發現死亡鯨豚，經海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）團隊檢視影像，初步判斷該個體為喙鯨科物種，身長約4公尺，死亡原因不明。

海洋生物保育組科長莊士鋒接受媒體聯訪表示，鯨豚死亡原因多樣，包含疾病、寄生蟲、年老及食物短缺等自然因素，與船隻撞擊、漁網纏繞、誤食海洋塑膠垃圾、噪音干擾等人類活動，或氣候變遷導致食物鏈改變等環境變化有關，許多死亡案例是多重因素交互作用的結果。

莊士鋒說，團隊初步將該個體留置水下自然分解，供水下生物利用，類似大自然中的「鯨落現象」，屬於死亡後下沉到海底的個體，尚不符合團隊對於「擱淺待援」狀況定義，如鯨豚於岸際死亡且漂浮水中，或仍存活但在海灘而無法自行回到水中等。

莊士鋒表示，此案後續若因個體變化，有浮出水面、靠岸擱淺或其他需要移動原因，將再進行相關處置。他補充，「鯨落」是指大型鯨魚死亡後，其屍體沉入海底，為貧瘠深海環境帶來豐富有機物和能量，形成一個獨特、持久的生態系統，能供養數十種生物長達數十年甚至百年，是深海生命的「綠洲」，與大自然循環的縮影。

莊士鋒說，此種類似鯨落情形屬自然現象，觀察之餘請勿觸碰或破壞個體以免違反野生動物保育法等，另外，鯨豚屬哺乳類，可能有人畜共通疾病風險，建議潛水員勿太過接近死亡個體，以維護自身安全。若發現鯨豚或海龜擱淺，應撥打海巡專線「118」通報。（編輯：黃世雅）1141217