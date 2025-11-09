小琉球租微型二輪車突起火！ 遊客超傻眼

小琉球有遊客騎著租來的微型電動二輪車到小琉球白燈塔參觀時，電動二輪車不明原因起火燃燒。（圖／東森新聞）





小琉球有遊客騎著租來的微型電動二輪車到小琉球白燈塔參觀時，電動二輪車不明原因起火燃燒，整台車最後燒到只剩骨架，還好無人受傷，車行老闆也認賠。

一團不明物體起火燃燒，消防隊到場時，只剩下一坨黑色的灰燼，就怕延燒到旁邊的樹叢，打火弟兄灑水滅火，水噴下去瞬間大量白煙上竄。

而這起火的東西是一輛微型電動二輪車，整台車只剩金屬骨架，車輪輪框還沒有被燒掉，其他像是車殼、坐墊、大燈之類的塑膠製品通通燒成渣，還死死地黏在地板上。

這裡是屏東小琉球8號下午一點多，一名遊客騎著微型電動二輪車前往小琉球白燈塔，燈塔下來時看到機車燒起來，消防隊15分鐘內就把火勢給撲滅，好在沒有人員受傷，租車店老闆也說不用火掉，也不需要遊客賠償。只是出門遊玩，租車租到火燒車，這旅遊恐怕也讓當事人印象深刻。

