小琉球衛生所新增腸胃科門診、胃鏡室 (圖)

屏東縣府守護離島健康 琉球鄉醫療全面升級
屏東縣府十二日宣佈小琉球醫療全面升級，全力守護離島居民健康。縣長周春米指出，對琉球鄉親而言，衛生所不僅是醫療場域，更是生活中最重要的依靠，離島醫療資源取得不易，縣府積極向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫執行醫院，真正落實「在地醫療、就近照顧」。周春米說，琉球鄉衛生所每天二十四小時都有醫療團隊進駐服務，目前五位衛生所醫師皆為琉球子弟，另有兩位也是來自琉球的屏東醫院醫師，支援腸胃鏡檢查與治療工作。衛生局長張秀君表示，這次升級特別感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入三千萬元辦理耐震補強與內部整修 ...
小琉球醫療優化升級 屏東縣府說明 (圖)
屏東縣衛生局12日在小琉球三隆宮舉辦醫療服務升級記者會，向鄉親說明縣府優化在地醫療的各項措施，屏東縣長周春米（前右5）也親自出席。
小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級
（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000萬元內部整修，全面升級離島醫療品質。
不再遙遠的守護 琉球醫療全面升級 鄉親肯定縣府用心
【記者 王靚慧／屏東 報導】為了讓琉球鄉親在家鄉能得到更好的醫療照護，屏東縣政府持續推動離島醫療服務升級，今（
