小琉球衛生所新增腸胃科門診、胃鏡室 (圖)

[Newtalk新聞] 今(11)天至明天清晨東北季風影響，北部及東半部白天溫度略降，降雨機率增加。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下午這波鋒面快速掠過，北台灣天氣稍有轉變，但很快明天就會減弱，逐漸放晴。除夕當天，會有另一波東北季風南下，不過強度不強，度過除夕的東北季風後，整體年假應該是偏暖。 「台灣颱風論壇」指出，未來一週，將有兩波東北季風南下，雖然冷度都不強，但仍然會讓北部、東半部天氣急遽轉變。首波將於下午增強，鋒面快速掠過，北部、東半部再次轉為陰天偶陣雨，不過影響時間短暫，預計明天就會減弱逐漸放晴。 明日到15日(小年夜)台灣上空轉偏東風，北部、東半部放晴，明顯回溫，中南部最高溫甚至有機會逼近30度，預計除夕當天，另一波東北季風會南下，但這波初步看起來也是不強，只有北部、宜蘭降溫偶陣雨，其他地方持續以暖熱的天氣為主。整體看來，度過除夕的東北季風後，整體年假應該是偏暖。查看原文更多Newtalk新聞報導高鐵春節新服務！自由座等候時間「即時預測」LINE TODAY也能查年終掃除趁現在！明起3天高溫飆30度 除夕變天再轉濕涼

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言