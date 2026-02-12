小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級
（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000萬元內部整修，全面升級離島醫療品質。
屏東縣衛生局今天在琉球鄉信仰中心三隆宮舉辦醫療服務升級記者會，向鄉親說明縣府優化琉球醫療各項措施，屏東縣長周春米、屏東縣衛生局長張秀君、民進黨籍立委徐富癸及各級民代出席。
周春米表示，離島醫療資源取得不易，縣府向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫（IDS）執行醫院，包括安泰、輔英、部立屏東醫院、阮綜合醫院專科資源進場，落實「在地醫療、就近照顧」。
周春米說，琉球鄉衛生所一年365天、一天24小時都有醫療團隊進駐服務，目前5名衛生所醫師皆為琉球子弟，另有部立屏東醫院支援2名醫師投入腸胃鏡檢查與治療工作，也同樣來自琉球鄉，非常謝謝這幾名醫師與在地醫療團隊，撐住離島醫療堡壘並守護鄉親。
張秀君表示，本次升級感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入新台幣3000萬元辦理耐震補強與內部整修工程，打造更安全、友善且符合現代醫療需求環境，健保署也支持增加假日醫師、護理師及藥師人力。
健保署高屏業務組長林純美表示，今年起強化假日與夜間待診制度，重症轉診由護理人員隨同照護至本島，並提高醫事人員補助費用1倍，確保醫療團隊穩定留任。除了軟硬體升級，醫療可近性也同步提升。未來巡迴醫療車將深入社區提供居家醫療與照護服務，衛生所也不定期進入社區設站辦理成人健檢、整合式篩檢與疫苗接種，讓健康服務主動走入生活。
衛生局報告指出，小琉球人口約1.2萬人，65歲以上人口比例約22.1%，2024年觀光人次逾110萬次，每年門急診則有約3萬人次。衛生所目前門診涵蓋牙科、腎臟科、復健科、骨科、兒科及婦產科，並自今年1月新增腸胃科，同時提供洗腎、復健服務，以及眼科與皮膚科遠距醫療，並結合醫學中心資源，建置東琉慢性病區域聯防機制，強化慢性病個案管理。
衛生局提及，本次醫療升級成功也促成多名琉球優秀醫師返鄉服務，未來由5名衛生所醫師及IDS專科醫師共同組成長期醫療團隊，並與東港衛生所建立區域聯防機制，由家醫科、胸腔內科及急診科醫師跨區支援，打造更具韌性醫療照護網絡。（編輯：李淑華）
1150212
其他人也在看
屏東縣府守護離島健康 琉球鄉醫療全面升級
屏東縣府十二日宣佈小琉球醫療全面升級，全力守護離島居民健康。縣長周春米指出，對琉球鄉親而言，衛生所不僅是醫療場域，更是生活中最重要的依靠，離島醫療資源取得不易，縣府積極向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫執行醫院，真正落實「在地醫療、就近照顧」。周春米說，琉球鄉衛生所每天二十四小時都有醫療團隊進駐服務，目前五位衛生所醫師皆為琉球子弟，另有兩位也是來自琉球的屏東醫院醫師，支援腸胃鏡檢查與治療工作。衛生局長張秀君表示，這次升級特別感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入三千萬元辦理耐震補強與內部整修 ...
小琉球醫療優化升級 屏東縣府說明 (圖)
屏東縣衛生局12日在小琉球三隆宮舉辦醫療服務升級記者會，向鄉親說明縣府優化在地醫療的各項措施，屏東縣長周春米（前右5）也親自出席。
小琉球衛生所新增腸胃科門診、胃鏡室 (圖)
屏東縣琉球鄉衛生所自2026年起新增腸胃科門診，並增設胃鏡室，1月起提供鄉親服務，讓離島醫療更便利。
北竿06據點整修完工 (圖)
馬祖國家風景區管理處2025年整修北竿06、08據點硬體設施，日前已完工。圖為能一覽海蝕地景的06據點入口。
小琉球垃圾案黑幕曝光！4人「勒索576萬」害清運9度流標 全遭起訴
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導屏東縣琉球鄉垃圾清運業務長期遭不法勢力勒索，導致招標案9度流標，垃圾一度堆積影響居民生活與觀光。屏東地檢署主動偵辦，...
農曆年前南門市場買年貨（2） (圖)
台北南門市場每逢農曆春節前夕總是擠滿採辦年貨的人潮，12日也有許多人前往採買，市場各區攤位前都有選購民眾。
伊甸愛圍爐13年送暖 年節傳愛偏鄉長照家庭
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）伊甸基金會「愛圍爐」活動邁入13年，今年預計陪伴近4005名服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進243名行動不便的長者或身心障礙朋友家中，讓弱勢家庭也能感受年節溫暖。
南半球熱浪發威 人為暖化影響自然調節斷線
南半球的熱浪持續發威，從澳洲、智利到阿根廷，極端高溫與失控野火正以前所未有的速度席捲大地。科學家警告，人為引起的氣候變遷，力量已經強大到足以蓋過自然的調節規律。 民眾：「房子開始著火，我們大約凌晨...
作品自殺的高盧人 (圖)
阿爾騰普斯宮內收藏的珍貴作品「自殺的高盧人」。
孫耀威因聲帶再住院！術後需靜默14天 妻子暖心陪伴
53歲港星孫耀威日前透過社群平台分享自己躺在病床上的畫面，引發粉絲關注。畫面中，他躺在擔架床上即將被推往手術室，特別留言：「大家一起為我加油，禱告，手術順利」，盼望外界為他打氣。原來這次住院是為接受聲帶相關手術，術後將有14天無法開口說話。
不再遙遠的守護 琉球醫療全面升級 鄉親肯定縣府用心
【記者 王靚慧／屏東 報導】為了讓琉球鄉親在家鄉能得到更好的醫療照護，屏東縣政府持續推動離島醫療服務升級，今（
影／春節年假防流感、諾羅夾擊 彰醫提醒三類族群提高警覺
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆年9天連假14日展開，衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉提醒，幼童、老年人
過年生病去哪看醫生？ 2026最新春節看診查詢方式一次看！
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文今（2026）年2月14日至22日，過年連假期間許多醫療院所都會休診或減診，若是身體不適需要看醫生，到底要去哪裡看病？該如何知道哪裡有在看診呢？《KingNet國家網路醫藥》整理了過年看診查詢管道，幫助民眾過年期間生病需要求診時可以快速找到醫療院所就醫治療！過年看診查詢一：健保署官網－春節就醫專區目前，健保署已在官網建置「春節就醫專區」，民眾可以依照以下步驟，快速查詢醫療院所的看診時段，找到過年期間可以看診的醫療院所就近就醫：前往健保署官網（https://www.nhi.gov.tw/ch/mp-1.html），點選進入「春節就醫專區」進入後，點選「就醫時段看診查詢」點選「院所服務時段查詢」，進入查詢系統（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1002S01）選擇所在地「縣市」、「鄉鎮市」挑選就醫日期，也可選擇欲看診的時段（上午、下午、晚上）若要去診所就醫，可在「院所層級／特約類別」選擇「基層醫療單位」點選下方查詢後，系統就會自動整理出可以看診的院所過年看診查詢二：健保快易通APP另外，「全民健保行動快易
春節圍爐不留「代」價 營養師教你年節腰圍不失守
記者鄭錦晴／台東報導 春節家人團圓共享美食，但高油、高糖、高鹽的年菜常讓血壓、血糖及…
「5縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明天
中央氣象署今（12）日下午4點26分發布5縣市陸上強風特報，預告今日下午至明（13）日清晨，彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號警戒標準。氣象署提醒民眾注意戶外活動安全，並留意交通狀況。
李貞秀參選資格爭議 陸委會：將找專家學者釐清
（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會主委邱垂正今天表示，民眾黨不分區立委李貞秀在登記成為候選人時有「雙重戶籍」，參選資格有重大爭議；陸委會發言人梁文傑指出，將找專家學者釐清相關問題。
不滿「這個知識分子的敗類」言論 陳時奮向沈富雄求償敗訴定讞
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 旅美學者陳時奮因前立委沈富雄在電視節目上批評「這個翁達瑞，這個知識分子的敗類」，認沈富雄損害其人格及名譽，起訴向沈富雄請求損害賠償200萬元，一、二審都敗訴，最高法院日前駁回陳時奮的上訴，全案敗訴定讞。 陳時奮起訴主張，他曾就沈富雄及高嘉瑜在政論節目中言行所引起的爭議提出批評，沈富雄在112年6月6日於YOUTUBE...
太佛心！《無人深空》推「殘跡」免費大更新塞滿滿，玩家笑喊：玩不完啦！
以超瘋狂更新頻率和規模著稱的 Hello Games，2026 年 2 月 11 日再度為旗下開放宇宙的太空探索遊戲《無人深空》（No Man's Sky）推出了名為「殘跡」（Remnants）的 6.2 版全新內容！這也是繼去年 8 月的「航行者」更新後，官方在 2026 年帶給玩家的首波驚喜。
快訊／13.55億兩注平分！新竹、板橋誕生億萬富翁 大樂透明續飆1.4億
台灣彩券春節加碼於今天(2/12)熱鬧登場，大樂透即日起至元宵節連續20天每天都開獎，除了每天都有億元頭獎可以對，活動期間還加碼480組100萬元的「春節大紅包｣以及800組10萬元的｢春節小紅包｣獎項。實施加碼的各期大樂透會加開10個促銷獎號，依開出順序，前9個為春節大紅包獎號，最後1個為春節小紅包獎號。民眾所購買的大樂透只要對中當期9個春節大紅包獎號中的任6個，即為對中100萬元的春節大紅包獎項，如果對中當期9個春節大紅包獎號中的任5個，且對中春節小紅包獎號，則為對中10萬元的春節小紅包獎項。
工研院新任副院長佈達 李宗銘：深化研發布局與產業創新動能
【民眾新聞網方健龍新竹報導】工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並 […]