小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級

（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000萬元內部整修，全面升級離島醫療品質。

屏東縣衛生局今天在琉球鄉信仰中心三隆宮舉辦醫療服務升級記者會，向鄉親說明縣府優化琉球醫療各項措施，屏東縣長周春米、屏東縣衛生局長張秀君、民進黨籍立委徐富癸及各級民代出席。

周春米表示，離島醫療資源取得不易，縣府向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫（IDS）執行醫院，包括安泰、輔英、部立屏東醫院、阮綜合醫院專科資源進場，落實「在地醫療、就近照顧」。

廣告 廣告

周春米說，琉球鄉衛生所一年365天、一天24小時都有醫療團隊進駐服務，目前5名衛生所醫師皆為琉球子弟，另有部立屏東醫院支援2名醫師投入腸胃鏡檢查與治療工作，也同樣來自琉球鄉，非常謝謝這幾名醫師與在地醫療團隊，撐住離島醫療堡壘並守護鄉親。

張秀君表示，本次升級感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入新台幣3000萬元辦理耐震補強與內部整修工程，打造更安全、友善且符合現代醫療需求環境，健保署也支持增加假日醫師、護理師及藥師人力。

健保署高屏業務組長林純美表示，今年起強化假日與夜間待診制度，重症轉診由護理人員隨同照護至本島，並提高醫事人員補助費用1倍，確保醫療團隊穩定留任。除了軟硬體升級，醫療可近性也同步提升。未來巡迴醫療車將深入社區提供居家醫療與照護服務，衛生所也不定期進入社區設站辦理成人健檢、整合式篩檢與疫苗接種，讓健康服務主動走入生活。

衛生局報告指出，小琉球人口約1.2萬人，65歲以上人口比例約22.1%，2024年觀光人次逾110萬次，每年門急診則有約3萬人次。衛生所目前門診涵蓋牙科、腎臟科、復健科、骨科、兒科及婦產科，並自今年1月新增腸胃科，同時提供洗腎、復健服務，以及眼科與皮膚科遠距醫療，並結合醫學中心資源，建置東琉慢性病區域聯防機制，強化慢性病個案管理。

衛生局提及，本次醫療升級成功也促成多名琉球優秀醫師返鄉服務，未來由5名衛生所醫師及IDS專科醫師共同組成長期醫療團隊，並與東港衛生所建立區域聯防機制，由家醫科、胸腔內科及急診科醫師跨區支援，打造更具韌性醫療照護網絡。（編輯：李淑華）

1150212