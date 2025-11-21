小琉球遇"海龜鬥毆"不敢勸架 目擊民眾:怕被罰60萬

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東小琉球，有民眾目擊海龜打架，在淺水海域中，兩隻海龜咬在一起，還用鰭互相拍打，潛水人員笑說，這是在地居民鬥毆，不過也苦惱到底該不該勸架，因為法令規定，觸摸海龜得罰30萬，如果將兩隻分開，恐怕會罰60萬。專家則表示，這是公海龜佔領域的正常行為，民眾不要勸架。

拍片民眾發文笑說，小琉球海域有兩位在地居民在鬥毆。（圖／翻攝畫面）

拍攝人員：「牠們在打架你看，牠們真的在打架耶，哇好大的海龜哦。」小琉球海邊，清澈海水中，兩隻超大海龜，伸長了脖子，交疊在一起，不時還會用鰭，拍打對方，好像在打架。拍攝人員：「哦哦哦哦，牠在咬牠耶。」一下出嘴咬，一下用鰭拍，海龜互不相讓，潛水人員拍下這一幕，搞笑發文說，小琉球海域，兩位在地居民在鬥毆，民眾看了很久，無人敢上前阻止，不要問為什麼拍攝者不救，因為把他們分開要花30萬。

小琉球遇「海龜釘孤枝」不敢勸架 目擊民眾：怕被罰60萬

根據"野生動物保育法"，觸摸、干擾海龜，最高可處30萬元罰金。（圖／民視新聞）

根據"野生動物保育法"，觸摸、干擾海龜，最高可處30萬元罰金，難怪民眾好苦惱，到底要不要勸架，因為幫海龜分開，勢必摸到牠們，更有人說，如果兩隻都摸，可能得罰60萬。屏東海生館副研究員李宗賢：「影片裡面應該已經是成年的海龜，一般他們會有領域性在爭奪的時候，還是會有打架的狀況，雄性交配期的時候常見這種狀況。」不少民眾到小琉球沿岸浮潛，都曾和海龜一起優游，實在好可愛，不過目睹海龜打架，確實難得一見，專家說，海龜佔領域屬於野生動物的正常行為，民眾實在不用太熱心幫忙，否則勸了架，除了干擾生態，這一摸恐怕還會收到高額罰單。

