小琉球醫療優化升級 屏東縣府說明 (圖)

即時中心／黃于庭報導民眾黨不分區6席立委日前宣誓就職，擁有中配身分的李貞秀國籍爭議未歇，不過她指稱，自己親自飛往中國一趟，惟當地機關以「台灣又不是外國」為由，拒絕其放棄國籍申請。而民進黨立委林楚茵加碼踢爆，李貞秀2024年仍在中國設有戶籍，「解職」是假議題，因為她自始至終就不應當選，「中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？」。對此，中選會回應，依法依例辦理選務。

民視 ・ 7 小時前 ・ 33 則留言