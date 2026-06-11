小琉球陸蟹釋幼季節來臨 鵬管處封路護蟹

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鵬管處即日起於琉球鄉美人路段展開封路護蟹行動。

▲鵬管處即日起於琉球鄉美人路段展開封路護蟹行動。

小琉球陸蟹釋幼季節來臨，大鵬灣國家風景區管理處即日起於美人路段展開封路護蟹行動，全力避免陸蟹慘遭路殺！

鵬管處指出，每年五至十月間的旅遊旺季，小琉球迎來了大量陸蟹媽媽抱卵過馬路奔向大海釋幼的季節；這段時間陸蟹會從陸域海岸林經由環島公路及水溝，跨越重重困難前往海岸邊完成繁衍使命，形成獨有的生態鏈及海洋寶貴資源。

據常年觀察，環島公路上常有遭路殺的「蟹餅」，依陸蟹志工提供的數據顯示，去年統計發現最多「蟹餅」的路段，分別為環島公路的落日段有六百二十九隻、山豬溝段有五百八十五隻、美人段有五百三十七隻；不過志工成功守護陸蟹過馬路也有一千兩百四十隻。

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鵬管處表示，今年截至五月底止，小琉球全島陸蟹遭路殺事件累計已有兩百零四隻，保護行動刻不容緩，因此，該處與在地協會、陸蟹志工共同合作，即日起至八月底止，每天晚上七至十時於美人路段，封路約一千兩百公尺護蟹。

鵬管處籲請在地居民、導覽人員及遊客共同響應，以「徒步」代替騎車開車，親身參與這項低碳、環保且對生態環境友善的守護行動。

鵬管處同時呼籲民眾與遊客，共同珍惜小琉球這片珍貴的海島生態，不論是陸蟹、海龜、候鳥與潮間帶的生物，都是小琉球重要自然資產，保護牠們的遷徙與繁衍，就是守護這座島嶼的生物多樣性；未來也將持續推動永續減碳旅遊策略，讓屏東魅力發光吸引國際觀光客來台旅遊。