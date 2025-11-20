小琉球2海龜鬥毆，拍攝者堅持不救！網友力挺「60萬保證瞬間沒了」。圖／翻自Sea Prince 臉書

一名網友日前到小琉球旅遊，並在海域中看到珍貴的海龜，不過他發現這兩隻「在地居民」海龜在鬥毆，但他堅持不勸架。事後這段影片上傳網路，網友紛紛力挺他「不救援」，因為這一救，可能瞬間「60萬飛了」。

這名網友日前到小琉球進行浮潛運動，並在海域中看見珍貴的海龜，但現場這兩隻海龜，竟然在打架，這名網友也直呼：「小琉球海域發現兩位在地居民在鬥毆，多位民眾看了很久無人敢上前阻止，一直都等不到熱心民眾勸架驅離，也沒有相關單位前往協助處理，不要問為什麼拍攝者不救，因為把他們分開要花30萬！」

隨後這段影片，引發網友熱烈討論，就有網友說：「不只30萬，這是60萬的紛爭！」另外也有網友直呼：「只要拉開一隻就好，花30萬就能解決！」、「這只能道德勸說了。」、「趕快報警處理啊！」、「這個和解太貴了！」還有網友稱：「人家明明在調情準備洞房，結果旁邊一堆兩腳獸在圍觀。」

根據《野保法》，若隨意觸碰海龜，或刻意在海龜覓食動線等待，一旦遭檢舉移送，被認定構成騷擾行為的話，可處1年以下有期徒刑，或處6到30萬不等罰金。海保署提醒民眾，看到海龜「碰瓷」靠近時要主動避讓，保持1.5公尺以上距離，除了能保護海龜的生活，也能守住自己的荷包。



