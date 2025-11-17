小瑋暗示館長「還有未爆彈」 駁斥2000萬勒索論

性騷擾男主角小瑋出面反擊館長的所有指控。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）





館長陳之漢近日遭到元老級副總「大師兄」李慶元毀滅式爆料，原爆點就是「館長夫妻性騷擾特助小瑋」事件，造成小瑋事後需要求助身心科，復職之後，又在公司內受到羞辱。對此有位自稱是小瑋的網友就在Threads上發文針對館長一連串指控進行反擊，包括離職後為何復職，領錢不做事，甚至暗示還有未爆彈。

館長日前針對被指控性騷擾小瑋的部份，在直播中表示，「如果你當時候那麼委屈，他中間離開公司一年拿了60萬走，他說他需要錢我們還是給他60萬，最近又回來一年，整天待在那邊一個月8萬，我們會計部都可以作證他整天甚麼事都沒做，坐在那邊玩遊戲、看股票」。

館長說，「我們公司所有人都知道他不做事，還給他一台名車，這麼委屈，10年前我對他這樣，他怎麼還能夠在公司月領高薪？現在跟我講，我性騷擾他」。

小瑋對此回應表示，「當時的我蠢，也很怕他（館長），我也要生活，你說的60萬，說真的那是鑒哥說要給我的不是你，對我個人來說，誰下這個決定比公司負責人掛誰還重要，我身體不好離開還有想到照顧我的是鑒哥（館長股東吳明鑒）不是你」。

小瑋接著提到，「為什麼我受委屈還要回來？當時鑒哥看我身體恢復不錯了，問我要不要回來上班，我一開始是拒絕的，我跟鑒哥說，我不想再跟你（館長）共事，所以鑒哥說，那我回來幫他做事，跟之前一樣管帳就好，所以我才回來，對我來說，鑒哥也是老闆之一，我幫他做事而不用跟你共事，有何不可？」

小瑋針對不做事的部分特別反擊，在館長有這麼多會計之前，每個月算薪水他1個人要算好幾個館上百人的薪水，一個一個對，1塊錢都不能出錯，15:00上班算到半夜都是常有的事，健身房要裝潢，他還要當監工，跟管委會有糾紛也是他要處理，不是整天在館長眼前做事才叫有做事吧？

針對2000萬勒索的部分，小瑋也強調，「錄音裡很清楚，我是問你，你記不記得你答應過你有1億我就有2000萬，我沒有說因為你做那些事所以要給我2000萬，包括我傳line給你的內容也是如此，那是跟你陳述過去的事情不是談和解，甚至和解多少連談都還沒開始談你自己就先開直播公審了。」

小瑋還暗示有未爆彈，「甚至你前女友的事，你說某人以前在前公司玩得多精彩，我也沒爆耶」。

