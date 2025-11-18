小瑋曬「館長要給2千萬」證據 全場看傻酸爆：開始相信館長清白了

娛樂中心／林昀萱報導

自稱小瑋的網友po出「館長要給2000萬」的對話證據。（合成圖／翻攝自飆捍臉書、Threads)

網紅館長（陳之漢）14日被昔日戰友「大師兄」李慶元與高階主管小瑋，開直播「毀滅式爆料」，李慶元踢爆館長疑似身體狀態不佳，並叫小瑋傳照片給館嫂，對此疑似為事主的「小瑋」17日發文回應，駁斥有勒索館長2000萬秀出對話截圖，相關「證據」被轉發到PTT讓鄉民看傻眼。

小瑋17日在社群平台Threads發文列出5點反擊館長，表示當年沒說的原因是「第一：當時的我蠢、也很怕他。第二：我也要生活。第三：鑒哥跟廠商的錢（當時廠商分期都沒有票）都還沒回去，我爆了，他們可能是幾千萬的損失，當時我真的不想因為我起頭害別人沒錢。」小瑋強調沒有勒索館長2000萬，稱是館長過去承諾「我有一億你就有2000萬」，並非因性騷擾等事才討錢。

小瑋也在留言處附上和館長對話截圖，只見他寫道：「你們夫妻利用我對你們的信任對我多次性騷擾，造成長期的心理壓力，看了心理醫生，也因為壓力太大得了甲亢，以後都要過著吃藥的生活。甚至說你有一億我就有2000 萬的話來安撫我，結果是一場空，加上近期在我背後說的那些輿論太讓人失望了。你對我精神上造成的傷害那麼久了，健康也沒了，我也付出了10 幾年的時間了，也該談和解了。」



小瑋發聲相關對話截圖被以「小偉（瑋）po出館長要給他2000萬的證據了」為題轉發至PTT，原PO表示：「因為一直被嘲諷，小偉（瑋）不忍了，直接秀出證據，證實館長真的有要給他兩千萬。至於館長有沒有一億？大師兄那邊也確認過了，真的有，兩人聯手po出如山鐵證！我想阿館這兩千萬應該是賴不掉了吧？有沒有八卦？」

一篇貼文引起網友熱議，紛紛留言：「兩千萬笑死了」、「證據？ 我只看到一個人再講空話…」「這也叫證據？」「結果這對話是自己講的？」「看完『證據』後，我反而懷疑是假的...」「這啥證據？我自己打IU說要嫁給我也算」、「還以為是館長回話，結果是自己打的XD」「我開始相信館長清白了」、「這是反串在酸吧？大家不要認真。」

