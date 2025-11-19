小瑋被逼睡館嫂「關鍵對話」還原 館長認：老婆不那個

館長的遭毀滅式爆料的錄音長達2小時，有網友還原了「小瑋被逼睡館嫂」的關鍵對話 。（圖／館長惡名昭彰YT）





館長陳之漢近日遭到元老級副總「大師兄」李慶元毀滅式爆料，原爆點就是「館長夫妻性騷擾特助小瑋」事件，造成小瑋事後需要求助身心科。但是有網友翻出李慶元當初長達2小時的錄音內容，還原所謂「館長要小瑋睡老婆」的關鍵對話內容，館長堅稱當初是在跟老婆開玩笑，這是夫妻間的情趣。

根據錄音內容，小瑋質問館長，「你對我做的事情，你忘記了嗎？」館長反問，「什麼事情？」小瑋說，「你叫我去你家X你老婆，你忘記了嗎？」然後雙方就開始爭執，有沒有逼迫他去做這件事。一旁的李慶元也對館長表示，知道這件事之後，也覺得怎麼可以這樣。

館長解釋，「我是跟你說，我和我老婆的情趣，你了解嗎？當初是說跟我老婆的情趣，當時我老婆不要跟我那個，我就講很久以前，我跟我老婆在玩的事，那都幾年前了，那都是2014年了。」

館長接著說，「那時候，我跟我老婆在聊天，就大家開玩笑，就是這樣，我說這是情趣啊，重點、重點，我是有叫你幹嘛？」

館長說，「2016、2017我叫小瑋來，我憂鬱症，我跟小瑋說，小瑋你記得嗎？我講我真的受不了了，我講我都沒那個，我就講這是很久如何如何，這樣你了解嗎？」

李慶元還是質疑，怎麼可以叫小瑋做這種事，館長強調，「我講很久以前，我跟我老婆在玩，我有提到這個，我沒有叫小瑋去怎樣我老婆」。

小瑋堅稱，「你叫我去你家送吃的，發生關係後再回去」。

接著小瑋開始提到錢的事，「你還記得答應過我什麼嗎？你有1億要給我2000萬」。

館長聽到之後強調，他個人或公司都沒有1億，現在公司整個壞掉，現在是有負債幾億，「你們現在的目的，到底是什麼？」小瑋也直言，要說現在來說錢啊。



