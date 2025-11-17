「小瑋」現身了？po文強調沒勒索2000萬 他再嗆館長：你被蒙蔽了雙眼

今天有位自稱成吉思汗「小瑋」網友po文，強調自己沒有索館長2,000萬，他還回嗆館長「做人不能忘本」。（資料照，鏡報林煒凱攝）

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，讓館長涉性騷擾及疑似收中國「紅錢」等事件，雙方不斷隔空互槓。今（17）日有位自稱成吉思汗「小瑋」的網友po文，強調自己沒有索館長2,000萬，他還回嗆館長，「做人不能忘本，現在的你可能被某些東西蒙蔽了你的雙眼。」

有位自稱成吉思汗「小瑋」的網友今天在threads貼文，指性騷擾的部分在錄音檔有說了，就不再多做敘述，但是當時為什麼沒講，「當時的我蠢，也很怕他」「我也要生活」「鑒哥跟廠商的錢（當時廠商分期都沒有票）都還沒回去，我爆了，他們可能是幾千萬的損失，當時我真的不想因為我起頭害別人沒錢。」

「小瑋」也提到今天發文是想澄清一些不實指控，他強調自己沒有勒索館長2,000萬，「錄音裡很清楚，我是問你：你記不記得你答應過你有一億我就有2,000萬，我沒有說因為你做那些事所以要給我2,000萬。」

「小瑋」還透露，自己身體不好要離開時，「還有想到照顧我的是鑒哥（吳明鑒）不是你。」至於這次為何錄音自保，「小瑋」強調是因館長話變來變去的狀況實在太嚴重了，他自認沒有對不起館長，指一開始大家都沒錢，所以開酒鬼後面生意不好，「我也很體諒你，那一年，我跟我當時的女朋友（她還是其他地方下班後繼續來酒鬼幫忙的）跟你一起撐都沒領薪水，整整一年。撐到大師兄慶元介紹，你才終於遇到伯樂-鑒哥，他幫你找股東出資才有新的開始。」

「小瑋」不滿說道，酒鬼收掉後去成吉上班，不是做業務不是做教練，「是叫我幫忙看頭看尾耶」，後來開新莊館資金有卡住，多年好友的廠商想停工，「我把我車賣掉，把錢給我朋友，麻煩他不要停工繼續做。」而且幫他加薪的人幾乎都是鑒哥。以前自己才層主動說，覺得自己領太高了，「如果你想殺雞儆猴，先砍我的給那些主管看沒關係，」，館長一開始說不用，到後面請會計跑來說要砍薪水，「我二話不說馬上說ok，我也跟你說我做黑臉你做白臉就好我沒挺你？」

「小瑋」透露，在館長有這麼多會計前，每個月算薪水，自己要算好幾館百人的薪水一個一個對，一塊錢都不能出錯，算到半夜是基本，「我沒做事？」應該不是要人算薪水看出帳、當監工，還要兼當業務教練吧？「不是整天在你眼前做事才叫有做事吧？」

最後，「小瑋」再度向館長表示，「應該想想為什麼大家離你而去，從來沒有人跟你計較過什麼，所有的面子都做給你，但是先計較的卻是你？」至於為什麼現在才爆，真的是被後面酸言酸語到心寒了，「做人不能忘本，現在的你可能被某些東西蒙蔽了你的雙眼。我想說的話都在這了，以後你要怎麼講我，都隨便你了，最後-趕快把錢還給鑒哥吧」。

