小瑋「被逼睡館嫂」神隱！性騷案偵辦陷困局 勞工局小編苦追衰挨罵

娛樂中心／林昀萱報導

小瑋爆料遭逼睡館嫂，館長強調這是夫妻、大家開玩笑情趣。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網紅館長（陳之漢）14日被昔日戰友「大師兄」李慶元與高階主管小瑋（小偉），開直播「毀滅式爆料」，李慶元踢爆館長疑似身體狀態不佳，並叫小瑋傳照片給館嫂。爭議曝光後勞動部指示新北勞工局介入調查，對此疑似為事主的「小瑋」17日發文回應，駁斥有勒索館長2000萬秀出對話截圖，勞工局社群小編也現身留言希望可以獲得回應，不過4天過了仍沒有消息，引起網友抨擊甚至質疑身分真實性、成為眾矢之的。

小瑋17日在社群平台Threads發文列出5點反擊館長，表示當年沒說的原因是「第一：當時的我蠢、也很怕他。第二：我也要生活。第三：鑒哥跟廠商的錢（當時廠商分期都沒有票）都還沒回去，我爆了，他們可能是幾千萬的損失，當時我真的不想因為我起頭害別人沒錢。」小瑋強調沒有勒索館長2000萬，稱是館長過去承諾「我有一億你就有2000萬」，並非因性騷擾等事才討錢。

小瑋並在留言處附上和館長對話截圖，只見他寫道：「你們夫妻利用我對你們的信任對我多次性騷擾，造成長期的心理壓力，看了心理醫生，也因為壓力太大得了甲亢，以後都要過著吃藥的生活。甚至說你有一億我就有2000 萬的話來安撫我，結果是一場空，加上近期在我背後說的那些輿論太讓人失望了。你對我精神上造成的傷害那麼久了，健康也沒了，我也付出了10 幾年的時間了，也該談和解了。」

新北勞工局在小瑋貼文留言慘成為眾矢之的。（圖／翻攝自Threads）

一篇貼文截至今（21）日吸引113萬次瀏覽，新北勞工局小編也留言：「有關您反映遭雇主性騷擾情事，您可向本局提出申訴，我們將依規定受理並啟動調查流程。如需進一步協助，歡迎隨時與本局聯繫，謝謝！」由於多日等不到下文，小編無端成為眾矢之的，被質疑身分挨酸「現在是脆上就可檢舉還真方便，那還去勞工局及線上申請幹嘛呢」、「你是真的勞工局小編嗎？」

新北市勞工局表示，目前正積極透過各種管道聯繫當事人，有關最高負責人職場性騷擾的個案處理，仍須由受害勞工提出申訴並提供人、事、時、地等相關資訊，主管機關才能依據事實進行查證。

