小瑋PO對話截圖：我沒勒索館長2千萬！網驚：這也叫證據？

娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）與幾位元老級員工鬧翻，遭昔日戰友「大師兄」李慶元直播「毀滅式爆料」，稱館長涉及性騷健身高階主管小瑋，包括要求傳私照、暗示三人行等。對此，館長否認並反控對方試圖勒索，不過事後1名疑似小瑋的網友發出長文，「我沒有勒索你2000萬」，並發出與館長對話截圖作為證據；然而畫面一出再度引發質疑，不少鄉民更傻眼表示，「這也叫證據？」

有位自稱小瑋的網友在Threads發文，先是澄清當年沒說是因為「當時的我蠢也很怕他」、「我也要生活」、也擔心爆料會造成公司與廠商幾千萬損失。不過這次忍不住發文是為了澄清所有疑慮，強調「我沒有勒索你2000萬」，稱錄音檔可清楚聽到，館長曾承諾「我有一億你就有2000萬」，但他當時提及此事並非因為性騷才討錢，「甚至和解多少連談都還沒開始談你自己就先開直播公審了。」至於為何錄音自保，小瑋則稱「因為你說話變來變去的狀況實在太嚴重了」。

小瑋強調，沒有勒索館長2000萬。（圖／翻攝「飆捍」臉書）

小瑋也在留言處附上和館長對話截圖，只見他在本月14日寫下「你們夫妻利用我對你們的信任對我多次性騷擾，造成長期的心理壓力、看了心理醫生，也因為壓力太大得了甲亢，以後都要過著吃藥的生活，甚至說你有一億我就有2000 萬的話來安撫我，結果是一場空，加上近期在我背後說的那些輿論太讓人失望了。你對我精神上造成的傷害那麼久了，健康也沒了，我也付出了10幾年的時間了，也該談和解了。」小瑋指出，館長從7日就委託人來處理，但至今仍未有結果，「所以你是有誠意要跟我和解嗎？我才是受害者，為什麼還要配合你的做法？」

小瑋曬出與館長的對話截圖。（圖／翻攝Threads）

該對話截圖隨即被轉發到PTT，不過風向似乎出現轉變。不少鄉民質疑，對話截圖未有館長回覆、甚至沒有已讀、「證據？ 我只看到一個人在講空話」、「這也叫證據？」、「看完『證據』後，我反而懷疑是假的」、「沒有已讀，哪裡來的證據，騙人沒用過Line」、「笑死根本沒有館長的回話」、「這種事要拿白紙黑字」。

