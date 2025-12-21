小甜甜布蘭妮傳欠稅1891萬台幣 發聲喊冤吐背後真相

小甜甜布蘭妮遭美國國稅局追討60萬美元稅金。(圖／達志)

國際天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）曾紅遍全球，近年爆出多起脫序行為，精神狀態令人堪憂，如今又被指出陷入財務危機，遭美國國稅局（IRS）追討欠稅60萬美元（約新台幣1891萬），對此，她則是出面喊冤。

根據外媒報導，小甜甜布蘭妮否認欠稅60萬美元，她還原真相表示國稅局誤將父親成立公司約140萬美元（約新台幣4412萬）的收入，誤植到她的名下，加上國稅局漏列可申報的稅務扣除額，估計約33萬美元（約新台幣1055萬），不僅導致稅額暴增，還額外加收罰金12萬美元（約新台幣381萬），這才讓她決定發聲還原始末，藉此還給自己清白。

廣告 廣告

小甜甜布蘭妮近年爆出多起脫序行為，精神狀態令人堪憂。(圖／達志)

小甜甜布蘭妮曾因監護權問題，遭父親傑米皮爾茲（Jamie Spears）控制財產近13年，直到2021年才恢復自由身，為了拿回所有損失，選擇與父親對簿公堂，未料最後卻在庭外和解，非但沒有拿回任何一毛錢，還要幫父親支付律師費2百萬美金(約新台幣6500萬) 。

據悉，這結果讓她對於委任律師馬修羅森加特（Mathew Rosengart）相當不滿，畢竟對方曾保證過官司勝率極高，她還為了打贏官司支付超過美金400萬元（約新台幣1.3億）律師費，如今面臨這般結局，讓她感到極度不滿。

更多中時新聞網報導

NBA》布朗生致勝三分 退地主奪7連勝

著眼疾病前端 莊海華力推預防醫學

2025十大娛樂新聞回顧》金秀賢陷金賽綸風暴形象崩壞