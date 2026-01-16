小甜甜布蘭妮突拋震撼彈！告別美國舞台「不再演出」 親曝全新目標

娛樂中心／綜合報導

小甜甜布蘭妮。（圖／翻攝自Britney Spears IG）

「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）近日在社群網站拋出震撼彈，宣布因「極度敏感的原因」，將不再於美國登台表演。不過她透露，如果能和兒子同台，她希望盡快到英國與澳洲演出，對此滿懷期待。布蘭妮並未說明具體原因，也讓粉絲對她的決定感到好奇。

布蘭妮曾是全球知名的少女偶像，擁有經典「小甜甜」形象，但多年來歷經多次公眾壓力和私人創傷，包括舊愛嘲諷與生活受控等困境，曾一度被迫將個人財務與生活交由父親管理，失去自由。她雖在拉斯維加斯駐唱賺得豐厚收入，卻缺乏自主權。經過漫長法律程序和歌迷聲援後，布蘭妮終於恢復自理生活的權利。

小甜甜布蘭妮習慣透過發佈裸照展現自主權，完全不理會外界批評。（圖／翻攝自小甜甜布蘭妮IG）

重獲自由後，布蘭妮不再刻意隱藏自己，經常在社群分享真實生活，也逐步修補與兩個兒子西恩普瑞斯頓與傑登詹姆斯的關係。她在最新貼文中稱兒子是「超級巨星」，自己能與他同台感到非常謙卑，並透露希望能很快與兒子同台演出，讓英國與澳洲的粉絲開始期待母子演出的到來。布蘭妮的宣布再次引起外界關注，也讓粉絲關注她後續的演出安排。

小甜甜布蘭妮自從成名之後，行徑作風開始走歪。（圖／翻攝自小甜甜布蘭妮IG）

