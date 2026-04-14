小甜甜布蘭妮酒駕被捕後「自願進入勒戒機構」！5月將出庭應訊

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小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在上個月因涉嫌酒駕被捕後，目前已自行進入勒戒所。（圖／達志／美聯社）

多家美國新聞媒體於美東時間12日指出，曾風靡一時的美國流行音樂超級巨星「流行公主」小甜甜布蘭妮（Britney Spears）在上個月因涉嫌酒駕被捕後，目前已自行進入勒戒所。

據《洛杉磯時報》報導，這位44歲的歌手於3月初在美國洛杉磯附近被逮捕，並由文圖拉郡警長辦公室（Ventura County Sheriff's Department）以涉嫌酒駕（DUI）將其收押，但不久即獲釋。

根據娛樂媒體《Deadline Hollywood》的報導，當時布蘭妮的公關代表，將此事件形容為「完全不可原諒」，並表示她將「採取正確步驟並遵守法律。」

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目前尚不清楚布蘭妮何時進入勒戒機構。她預計將於5月4日就酒駕指控出庭應訊。

布蘭妮在1990年代末期以〈...Baby One More Time〉等熱門歌曲在演藝生涯中取得驚人成就，但近年來已因多項爭議幾乎消失在公眾視野及音樂圈。

在布蘭妮於2023年出版的自傳回憶錄《The Woman in Me》中，她堅稱自己從未使用過強效毒品，也沒有酗酒問題，但她承認曾服用注意力不足過動症（ADHD）藥物「阿得拉爾」（Adderall）。

布蘭妮因2007至2008年間的精神崩潰及濫用藥物疑慮，而被法院判定處於其父親傑米斯皮爾斯（Jamie Spears）的監護之下。

在這段期間，傑米全面掌控了布蘭妮的財務、演藝事業及個人生活，被形容為「合法的綁架」。經過長期的「#FreeBritney」運動與抗爭後，洛杉磯法院於2021年11月終止了這項監管，布蘭妮才正式恢復自由。

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