「小甜甜」布蘭妮爆欠稅1891萬！ 不忍出面喊冤：我手握證據

記者林汝珊／台北報導

布蘭妮爆欠稅喊冤。（圖／翻攝自Britney Spears IG）

流行天后布蘭妮（Britney Spears）近年屢被外界唱衰陷入財務危機，如今又遭美國國稅局（IRS）追討高達60萬美元（約新台幣1891萬元）的欠稅，引發關注。不過她本人出面喊冤，強調稅款計算有誤，自己並未欠國家任何一毛錢。

布蘭妮多次在公眾場合情緒失控。（圖／翻攝自IG）

據外媒報導，布蘭妮指出，國稅局誤將其父親傑米所成立公司約140萬美元（約新台幣4412萬元）的收入，錯算到她名下，導致稅額暴增；此外，國稅局也漏列她可申報的稅務扣除額，金額約33萬美元（約新台幣1055萬元），甚至還多加收了12萬多美元（約新台幣381萬元）的罰金。並強調將透過法律途徑證明清白。

布蘭妮當年頂著「小甜甜」的清純形象，卻多次在公眾場合情緒失控，最終更被判定由父親全面接管財務與人生長達13年。直到近年在粉絲力挺下，法院才裁定解除監護權，讓她重新掌握自己的人生。

