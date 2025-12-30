小男友飛12,500公里返台煲愛！魏如萱零偽裝街頭約會甜蜜放閃

魏如萱（左）認愛lan後大方約會。翻攝魏如萱臉書、Ian IG

43歲金曲歌后魏如萱（娃娃）與年紀小她一半的網紅Ian陷入熱戀後，隨即展開橫跨台北與紐約、相距約12,500公里的遠距離戀情。歷經4個月的兩地相思，兩人終於在耶誕節前夕再度團聚，Ian一返台便讓魏如萱整個人「滿血復活」，零偽裝現身街頭約會。

魏如萱12月初鬆口坦言與Ian感情穩定，並甜稱對方為「紐約小男友」。交往期間，一人在紐約、一人在台北，兩人幾乎天天靠視訊維繫感情，礙於時差，魏如萱常為了等Ian上線熬夜到凌晨2、3點，長期熬夜讓她笑稱自己熬出熊貓眼、臉也變腫，但男友一句「妳很漂亮」，就足以讓她瞬間心花怒放，甚至開心到原地轉圈圈。

廣告 廣告

魏如萱（右）邀Ian拍MV成了相愛證據。翻攝waawei IG

隨著新年假期到來，仍是學生身分的Ian開始放寒假，人剛搭機返台，便立刻與魏如萱會合。據《鏡週刊》報導，本月17日晚間在台北信義區捕捉到兩人身影，小倆口幾乎零偽裝現身街頭，魏如萱更在路邊替男友揉肩活血，她宛如情竇初開的少女，頻頻對著Ian露出甜笑，互動親暱、滿臉洋溢幸福。

據悉，魏如萱私下曾多次提到，Ian不僅外型陽光，還擁有不錯的歌喉與吉他實力，讓她在音樂上找到難得的共鳴。她笑稱，這段感情成了忙碌生活中的療癒來源，是屬於自己的幸福小確幸。其中，Ian特別鍾情她的作品〈Don’t Cry Don’t Cry〉，也讓魏如萱萌生期待，希望對方能親臨明年2月台北小巨蛋演唱會現場支持。外界不禁猜測，屆時在演唱會觀眾席中，或許可見到「小男友身影」。

Ian（左）外型帥氣的曾受邀出席香奈兒活動。翻攝Ian IG



回到原文

更多鏡報報導

林俊傑網紅女友小腹隆起！網瘋猜已懷孕 經紀公司鬆口回應了

周杰倫、阿信見證幸福 林俊傑好事將近？經紀公司鬆口回應了

林俊傑情史盤點！緋聞對象「全是女神」 暗戀10年無緣開花是她