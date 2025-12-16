小男孩獨自過馬路 暖心員警「默默跟上」護送 網友大讚

新竹市一名小男孩在繁忙的路口獨自準備過馬路時，一名23 歲林姓員警在後方貼心護送，這溫馨畫面被民眾捕捉並在網路上分享，引發廣大迴響。事件發生在竹北光明九路路口，該處鄰近醫院及交流道，車流量極大。員警注意到男童身高不高，擔心大型車輛轉彎時可能出現視線死角，便主動護送男童安全通過馬路，展現了警察對民眾安全的關懷。

男童要過馬路，員警擔心發生危險一路護送。（圖／Threads @___.gladys）

事發地點位於新竹竹北光明九路路口，該處緊鄰醫院及交流道，15日早上正值上班上課尖峰時段，車流量非常大。竹北分局三民派出所員警林冠廷執勤時發現，一名小男孩站在路口等著要過馬路，身旁沒有家長陪同。員警考量到男童身高不高，大型車輛轉彎時容易出現視線死角，認為獨自過馬路相當危險，因此選擇默默跟了上去，一路陪著他走過去。有民眾表示，這名警察的行為很貼心，尤其是在上下班的時候，因為這個路口似乎沒有志工協助指揮交通。這位員警其實原本可以只站在路口指揮交通，但他願意多走幾步，站在男童左側一路陪同過馬路，展現了超越職責的關懷。

廣告 廣告

林冠廷畢業於警專41期，在三民派出所服務約一年，平時執勤認真態度積極。對於自己的舉動受到大家熱烈討論，林冠廷表示，大家讚揚他讓他非常開心，但這也是身為警察的本分。他解釋當下是擔心弟弟會被車子撞到，才順勢陪他走過去。這段溫馨畫面讓不少民眾直呼社會需要更多這樣的正能量，台灣最美的風景就是人。

更多 TVBS 報導

老闆怎賺？白酒蛤蜊麵120元 自助餐還有「65元雞腿便當」

忘了自己出門運動…台中翁嘆流浪3天已沒用 警鼻酸：妻一直在門口等

費玉清低調善行曝光！「悄捐百萬」救助流浪動物 暖心發聲：微薄心意

才打親情牌憶父愛！賴瑞隆子女涉霸凌 網灌爆留言：出局了

