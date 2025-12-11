小男孩看到楊貴媚當場失望落淚 金馬影后憑一招讓他破涕為笑

受訪家庭的小朋友當場哭了，楊貴媚上前安撫他，展現親民的一面。（公視提供）

雙金影后楊貴媚日前拜訪住在高雄的插畫家兼私廚黃正宇一家人，卻當場把小朋友弄哭。楊貴媚見狀馬上安撫，成功收服小朋友，對方破涕為笑， 楊貴媚打趣說：「人跟人之間有相處才會產生情感，沒有相處之前看到我就會哭。」

公視《誰來晚餐》本週來賓是雙金影后楊貴媚，她以歌手身分出道，隨後在影視圈以精湛演技獲獎無數，曾獲金馬獎最佳女主角、女配角獎，也2度獲得金鐘獎女主角獎項。近年跨足綜藝圈擔任實境節目《阮三个》《老少女奇遇記》系列實境節目主持人，憑藉前者榮獲益智及實境節目主持人獎。

深受影迷、觀眾喜愛的她，第3度擔任《誰來晚餐》的神祕嘉賓，沒想到受訪家庭中的小朋友，看到眼前不是自己的偶像，當場失望落淚。楊貴媚見狀馬上前去安慰、逗對方開心，展現出影后超親民一面。

楊貴媚（左2） 拜訪高雄插畫家兼私廚的黃正宇一家人。（公視提供）

楊貴媚分享成長故事，回憶從小在父母嚴厲的管教下長大，過程中備感壓力，但隨著年紀的增長，也慢慢理解父母的苦心。此外，母親從小時候常叮嚀她：「嘴巴甜一點，就算做錯事也比較容易能獲得原諒。」至今楊貴媚回想起這段話仍有所體會：「對啊，嘴巴甜一點，你去外面做任何事，會有很多貴人；面對每一件事情，挫折也好或接受幫助也好，回頭再去想，都印證了媽媽說的話。」

談到演藝生涯，楊貴媚坦言從影四十多年來，一路都是靠家人的支持與自己的堅持，才一步步打拚出今天的成就。面對演藝圈環境各種不同的變化，楊貴媚分享自己最好的應對方式，就是懂得去學習，並且不忘自己喜歡演戲、唱歌的初心。她說：「我就是把這個工作做好就好了，其他的事都跟我沒有關係，做自己覺得正確、不傷害別人的事。」

楊貴媚還提到入行之起曾被親戚潑冷水，「親戚都說我撐不久，但我一撐就撐了四十幾年。」她笑說自己可以把頭抬起來，自豪同時也強調，重點是自己夠努力，「因為這是你自己選擇的工作和人生目標，除了靠自己努力，沒有人可以幫你。」本集將在本週五（12日）晚間9點於公視頻道首播。

