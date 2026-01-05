小當家慘死！《中華一番》30週年震撼彈 作者崩潰求助AI：怎辦？

陪伴台灣七、八年級生成長的經典日本漫畫《中華一番！》，在迎來連載30週年的重要時刻，劇情發展卻出現前所未有的轉折。

《中華一番！》自1995年開始連載，以將料理美味具象化的誇張演出風靡亞洲，主角小當家劉昴星一路對抗黑暗料理界，成為跨世代的代表角色。2017年推出的續作《中華一番！極》在世界觀與劇情深度上全面升級，整體氣氛也比早期作品更加沉重。

根據2025年中旬公開的第182話，小當家在一場以性命作為賭注的料理比賽中，將通心粉包進餃子裡參賽，最終卻遭遇失敗。劇情中小當家高喊「這一戰我不後悔」，並向嘟嘟梅麗道別「我們來世再見」，隨後畫面出現夜空劃過流星的場景。雖然沒有明確畫出死亡場景，但主角在該話之後便未再登場，故事線轉移到其他角色身上。

這段劇情曝光後立刻在讀者間引爆討論，許多人無法接受主角在30週年這樣具有紀念意義的時間點面臨死亡命運。

更令人意外的是，作者小川悅司本人也對這樣的發展感到措手不及。他在2025年12月31日跨年夜於社群平台X發文表示，2025年在連載開始的30週年，主角竟然死了，接下來該怎麼辦讓他陷入創作低潮。他坦承甚至向AI求助，詢問後續劇情該如何延續，但AI提供的建議雖然詳細，卻沒有任何一個真正讓他滿意，因此決定嘗試另一種方法。

消息傳出後，粉絲們除了震驚，也紛紛發揮想像力替作者出主意。有人提出主角死過一次再復活的王道套路，有人建議開啟地府料理大賽篇，打敗閻羅王就能復活，也有人提議轉生到異世界，甚至點名能否與其他料理漫畫如《食戟之靈》進行跨作品聯動。

不過小川悅司在元旦當天的新年祝賀文中親自證實，劉昴星今年依然是這部漫畫的主角，但沒有透露他如何挺過死亡危機，只表示請大家期待後續的故事發展。主角生死未卜的走向，讓接下來的劇情發展成為全球讀者關注的焦點。

