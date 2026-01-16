小當家救不回來？《中華一番》作者宣布休刊 網：不知怎麼復活吼

日本人氣漫畫家小川悅司15日在社群平台X上發布公告，宣布《中華一番！極》將進入休刊狀態，預計1月30日才會恢復連載。這個決定距離他自爆「把主角畫死了」的貼文，僅僅過了15天，讓大批網友忍不住調侃：「不知道怎麼復活吼？」

《中華一番！極》主角小當家在料理對決中落敗，面臨被賜死的命運。（圖／翻攝小川悦司 中華一番！極21巻2026.3.9.X）

《中華一番！極》在第182話的劇情發展，主角劉昴星（小當家）在料理對決中落敗，面臨被賜死的命運。小川悅司在去年12月31日於X平台發文坦承，「從未想過主角會在2025年，也就是這部作品連載30週年時死去」，他透露自己甚至向AI尋求協助，詢問接下來該如何發展劇情，但並未獲得令他滿意的答案，因此決定嘗試其他方法。

小川悅司在15日的休刊公告中表示，連載將於1月30日凌晨0時重新開始，屆時將推出第193話與第194話，並預告這是高潮篇章。他在貼文中也提到，重現第一卷的色紙繪製過程相當費工。

小川悅司15日在社群平台X上宣布《中華一番！極》將進入休刊狀態。（圖／翻攝小川悦司 中華一番！極21巻2026.3.9.X）

消息曝光後，網友紛紛湧入留言區發表看法。有人質疑：「送小當家下去之前不會先想好嗎」、「那幹嘛畫死小當家」，也有人表示「作者想破頭了」、「很難掰了」、「超能力料理居然也掰不下去了嗎」。部分粉絲則持續在網路上發揮創意，提供各種讓小當家「復活」的方法。

