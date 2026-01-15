小當家死了圓不回來？作者小川悅司宣布《中華一番》休刊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣動漫《中華一番！極》的作者小川悅司日前才自爆把主角「小當家」(劉昴星)畫死了，還表示尋求了AI的協助。沒想到公布這個消息才15天，小川悅司宣布休刊，讓網友苦笑：「小當家死了，圓不回來了嗎？」

出問題的集數就在182話，小當家在對決中輸了要被賜死，作者小川悅司也不知道會搞成這樣，在去年12月31日發文：「2025年、連載30週年的這一年，沒想到主角死了…我還問了AI接下來要怎麼樣比較好，希望給我詳細的指示，結果沒有給我滿意的答案，所以我決定想別的方法。」

廣告 廣告

沒想到才過了15天，小川悅司昨天在X上宣布，《中華一番！極》休刊，連載等到1月30日再開始。消息一出，網友紛紛表示，「小當家死了崩潰了」、「作者想破頭了」、「不知道怎麼復活吼」、「超能力料理居然也掰不下去了嗎」、「送小當家下去之前不會先想好嗎」、「那幹嘛畫死小當家」、「主角死了怎麼辦，急在線等」、「很難掰了」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

孫藝真慶生！玄彬3歲兒唱生日快樂歌 催促媽媽「快吹蠟燭啊」

「姐姐中將」退伍後華麗轉身 陳育琳接任「這個協會」副理事長

凜冬迎財神！農曆年前「4生肖」悄悄賺大錢

韓劇驚見台灣人！竟是跨國販毒集團首腦 連玄彬都找他合作

