小當家死了 作者宣布休刊！讀者虧：不知道怎麼復活吼

人氣動漫《中華一番！極》劇情發展日前投下震撼彈，在第182話中，主角「小當家」（劉昴星）在對決中輸掉要被賜死，未料才過半個月，作者小川悅司15日就在社群X公告休刊，到1月30日再恢復連載。對此，網友狂虧，「不知道怎麼復活吼」、「送小當家下去之前不會先想好嗎」。

小川悅司去年12月31日在X突然發文自爆，「從未想過主角會在2025年，也就是這部作品連載30週年時死去」，他表示，自己甚至問過AI接下來該怎麼做，但並沒有讓他滿意的答案，「所以我打算嘗試另一種方法」。

2週過後，昨天（1/15）小川悅司又發文宣布，《中華一番！極》休刊，等到1月30日再重新開始連載。其實早在「小當家死亡」的消息爆出後，網友個發揮創意提供讓小當家「復活」的辦法，在網路上掀起討論熱潮。對於作者休刊，網友則虧，「作者想破頭了」、「很難掰了」、「超能力料理居然也掰不下去了嗎」、「那幹嘛畫死小當家」，當然也有人繼續提供「主角復活之道」，等待這部以超扯發展為賣點的美食漫畫再續。

