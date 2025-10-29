小當家「銀河麵」重現！？超商聯名推拌麵 口味引好奇

近期超商就聯名小當家，推出銀河墨魚乾拌麵！（圖／東森新聞）





小當家中經典的「銀河麵」您有印象嗎？完美運用墨魚汁，讓人看見閃爍銀河，而近期超商就聯名小當家，推出銀河墨魚乾拌麵！口味如何？引起好奇，不過實際請民眾試吃，有人說墨魚味不夠重。而近期還有泡麵品牌，跨界推出排骨雞風味的雞胸肉和炒麵麵包要打入市場。

拿出泡麵小當家出馬，經典銀河麵，在現實中還原了嗎。打開包裝先把麵體泡熟，墨魚醬汁大大的美味2個字，一打開黑麻麻全部倒進碗中，裡頭還有3塊墨魚，再來就是拌麵拌下去。配樂一響，先看看小當家動畫中，宇宙出現在所有人眼前，銀河在桌上閃閃發光，星星在碗中閃爍，因此被稱為銀河麵，而實際上...。

銀河墨魚乾拌麵完成，雖然沒有閃爍無數星星，還有能俯瞰宇宙的效果，但超商聯名小當家口味引起好奇，來請民眾試吃評論評論。

民眾：「不會不好吃，但你不會覺得它是墨魚麵，你要確定這個麵跟裡面長得有一樣耶，而且番茄也不見了，我覺得沒什麼味道，沒有那麼重的墨魚味，整個吃起來就只是王子麵泡水而已，（整體來說妳給這一碗麵幾分），我覺得它不值得99塊。」

銀河泡麵好不好吃，看看民眾表情就知道，不過近期吸睛的新品可不少。這款泡麵你一定看過經典台式風味，人氣一直都很高，沒想到品牌還推出排骨雞起司炒麵麵包，以及排骨雞醬香雞胸，用排骨雞湯底調味，因此還有網友推薦直接把雞胸肉打開，放進排骨雞泡麵裡加料，瞬間變成套組分量加倍。

民眾：「如果剛好有逛到的時候會買，就不會想吃，買都不想買。」連泡麵品牌，也跨界祭出不同品項要打入市場，可見競爭有夠激烈，而根據網購平台統計，今年上半年網友最愛泡麵榜單，異國風味超搶手，重點還有聯名泡麵正夯，像是嘉義的林聰明砂鍋魚頭，王品青花驕麻辣牛肉麵，都擠進榜單，在家就能吃到名店風味。泡麵出奇招，從特殊口味到聯名，要引起消費者興趣嘗鮮一下。