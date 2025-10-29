小病直奔大醫院「恐自付1200元」 石崇良：半年觀察期

台北市 / 綜合報導

為落實分級醫療，衛福部長石崇良指示，明年起將針對醫學中心，輕症就醫比例展開半年觀察，如果成效不彰，最快7月起將依健保法規定，對未經轉診就直奔醫學中心的就診者，收取最高5成部分負擔，民眾自付上看1千2百元；而衛福部仿照日本成立假日急症中心，預計在11月2日上路，六都暫定12個地點，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢、久候大醫院急診。

寶寶還沒報到先報帳，卻讓台灣女婿港星張啟樂好驚喜，寶寶能在台灣出生真是來報恩，除了香港每次產檢費用是台灣5倍，特別是懷孕的太太出血去急診，受到的照護更讓他感恩，但健保不是Buffet不該浪費，讓衛福部長石崇良宣布，明年起醫學中心輕症就醫比例，展開6個月觀察期，如果成效不彰，最快7月起將依健保法。

對未經轉診直奔像是台大榮總等醫學中心就診的人，收最高5成部分負擔，自付上看1200元，衛福部決定仿照日本成立假日急症中心，11月2日上路，六都暫定12個地點，包含北市聯醫信義門診部等，治療對象包括檢傷分類第4至第5級輕症患者，營運時間是週日或連續假日的早上8點到晚上12點，由基層診所醫師輪值，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢久候大醫院急診，不過假日急症中心是不得開慢性病處方箋，希望減輕醫護的工作量，醫療資源用在傷口上也用在刀口上。

