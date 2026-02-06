小病變大病！童大啃雞翅竟牙裂「氣管嗆咳」醫示警春節「4類食物」少吃

記者簡浩正／台北報導

醫師提醒，面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等四類食物，務必掌握「少吃、慢食」原則。（示意圖／資料照）

春節9天連假將至，想大啖美食過節，牙齒健康不能疏忽，避免「小病變大病」。一名4歲幼童隨大人熬夜吃消夜，啃雞翅時啃出事，不僅咬斷牙齒，碎骨更險些嗆入氣管，緊急送急診搶救。醫師提醒，面對「硬、韌、碎骨、平常少吃」等四類食物，務必掌握「少吃、慢食」原則；同時切勿整天吃不停，應維持規律清潔，確保順利過好年。

齒顎矯正專科醫師陳育德指出，不只除夕守歲，許多人連假期間作息都不正常，導致免疫力下降，易引發牙齦發炎與腫脹。尤其患有牙周病、根管治療未完成的民眾更是高危險群，建議作息還是要與平時接近。

他說，過年期間難免接觸平常少吃的點心，建議掌握「慢食」的原則，細嚼慢嚥，特別是帶有碎骨（如豬腳、魚刺）、質地硬（如瓜子、開心果）及韌性強（如肉乾、牛軋糖）的食物。如上述個案半夜啃雞翅意外牙裂，碎骨差點嗆入氣管，相當驚險外；也曾有患者牙齦發炎硬撐5天，最後惡化成蜂窩性組織炎，被迫住院施打抗生素，假期泡湯。

另，近年來越來越多人接受牙齒矯正，過年如何吃才好？陳育德表示，「傳統鋼牙矯正」的患者，大量進食較硬食物，可能造成附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議年前回診，由醫師將鋼線「綁死」防止滑動，並領取軟蠟、止痛藥、口內膏等應急物資，並與醫師溝通暫不增加新力道，避免痠痛影響食慾。「隱形牙套」方面，患者可自主增加每副牙套的配戴天數，確保齒位移動到位再換下一副。呼籲預防重於治療，盡量守住不熬夜、慢食、餐後漱口清潔等原則，來平安歡度9天長假。

