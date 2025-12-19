小白兔暖暖包輸了！一票人改買「這款」熱又持久，網友實測：氣溫０度也夠燙

隨著首波冷氣團即將在週末（13日、14日）報到，全台氣溫將出現有感降溫，民眾對保暖用品的需求也跟著提升。在眾多暖身小物中，暖暖包向來是最受歡迎的選擇，其中「小白兔暖暖包」更是許多人的首選品牌。然而，近期有網友在社群平台上分享實測心得，指出１款來自韓國的「軍人暖暖包」不僅溫度更高，持續時間也更為持久，甚至連藝人小禎都曾公開推薦過這項產品。

網友推薦韓國軍人暖暖包

一名網友在Threads平台上發文表示：「現在去韓國的人，不用自己帶暖暖包到韓國，去買這個軍人暖暖包！！！真的比較燙可以暖很久，小白兔那種在韓國真的沒有用」。

韓國軍人暖暖包體驗效果

許多用過這款軍人暖暖包的網友分享使用心得，一致認為其效果確實優異，「韓國的暖暖包，大又熱」「身為去韓國玩這麼多次的人就說一句，軍人暖暖包是我目前用過最暖最燙的，有次出門十幾個小時回飯店，發現前一晚睡覺打開的暖暖包還超燙」「今天韓國變好冷，大家有來可以去便利商店買這個軍規的暖暖包！超熱！持久」「軍人暖暖包燙到在室內我用赤手拿都難的程度，它拯救了我們撐過韓國體感零下24度，而且維持１天放外套口袋都還是暖，超棒」。



另外也有不少人提醒小心燙傷，「真的超燙，放在褲頭跟衛生衣中間３小時，我肚子紅一塊」「要小心燙傷，朋友肚子放著睡著，醒來被燙了一個大水泡」「之前不小心跟WOWPASS放在一起，整個大變形，要付款插卡還插不了」。

藝人推薦韓國軍人暖暖包

藝人小禎也曾在臉書推薦過這款產品，她提到：「這是上次我去韓國的時候，韓國朋友強～烈～推薦要我們買的軍人暖暖包，有去韓國的朋友可以買來試試看，夠暖」。

韓國軍人暖暖包均溫達64度

這款被稱為「GL軍人手握式暖暖包」的產品，在韓國當地又被暱稱為「阿兵哥暖暖包」，其包裝採用全綠色設計，上方印有太陽圖案作為標識。根據 GL 官網資訊顯示，該產品已通過韓國KC認證，標榜能夠持續加熱超過15小時，平均溫度可達攝氏64度，最高溫度甚至能達到70度。

軍人暖暖包哪裡買？

至於軍人暖暖包哪裡買？若民眾在韓國，可至當地便利商店、大創等地購買；若是在台灣，則可透過網路電商或實體藥妝店購買。

暖暖包可以帶上飛機嗎

不過，如果民眾計畫從韓國購買這款暖暖包帶回台灣，必須留意相關的機場託運規定。台電電力粉絲團曾發文提醒：「一次性暖暖包未開封時可少量放入託運行李帶回，若已拆封則需依各國機場安檢標準辦理，建議未拆封者放於託運行李最安全」。

▲網友稱讚軍人暖暖包又熱又持久。（李艾庭攝）

