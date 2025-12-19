小白兔暖暖包輸了！一票人改買「這款」熱又持久，網友實測：氣溫０度也夠燙
隨著首波冷氣團即將在週末（13日、14日）報到，全台氣溫將出現有感降溫，民眾對保暖用品的需求也跟著提升。在眾多暖身小物中，暖暖包向來是最受歡迎的選擇，其中「小白兔暖暖包」更是許多人的首選品牌。然而，近期有網友在社群平台上分享實測心得，指出１款來自韓國的「軍人暖暖包」不僅溫度更高，持續時間也更為持久，甚至連藝人小禎都曾公開推薦過這項產品。
網友推薦韓國軍人暖暖包
一名網友在Threads平台上發文表示：「現在去韓國的人，不用自己帶暖暖包到韓國，去買這個軍人暖暖包！！！真的比較燙可以暖很久，小白兔那種在韓國真的沒有用」。
韓國軍人暖暖包體驗效果
許多用過這款軍人暖暖包的網友分享使用心得，一致認為其效果確實優異，「韓國的暖暖包，大又熱」「身為去韓國玩這麼多次的人就說一句，軍人暖暖包是我目前用過最暖最燙的，有次出門十幾個小時回飯店，發現前一晚睡覺打開的暖暖包還超燙」「今天韓國變好冷，大家有來可以去便利商店買這個軍規的暖暖包！超熱！持久」「軍人暖暖包燙到在室內我用赤手拿都難的程度，它拯救了我們撐過韓國體感零下24度，而且維持１天放外套口袋都還是暖，超棒」。
另外也有不少人提醒小心燙傷，「真的超燙，放在褲頭跟衛生衣中間３小時，我肚子紅一塊」「要小心燙傷，朋友肚子放著睡著，醒來被燙了一個大水泡」「之前不小心跟WOWPASS放在一起，整個大變形，要付款插卡還插不了」。
藝人推薦韓國軍人暖暖包
藝人小禎也曾在臉書推薦過這款產品，她提到：「這是上次我去韓國的時候，韓國朋友強～烈～推薦要我們買的軍人暖暖包，有去韓國的朋友可以買來試試看，夠暖」。
韓國軍人暖暖包均溫達64度
這款被稱為「GL軍人手握式暖暖包」的產品，在韓國當地又被暱稱為「阿兵哥暖暖包」，其包裝採用全綠色設計，上方印有太陽圖案作為標識。根據 GL 官網資訊顯示，該產品已通過韓國KC認證，標榜能夠持續加熱超過15小時，平均溫度可達攝氏64度，最高溫度甚至能達到70度。
軍人暖暖包哪裡買？
至於軍人暖暖包哪裡買？若民眾在韓國，可至當地便利商店、大創等地購買；若是在台灣，則可透過網路電商或實體藥妝店購買。
暖暖包可以帶上飛機嗎
不過，如果民眾計畫從韓國購買這款暖暖包帶回台灣，必須留意相關的機場託運規定。台電電力粉絲團曾發文提醒：「一次性暖暖包未開封時可少量放入託運行李帶回，若已拆封則需依各國機場安檢標準辦理，建議未拆封者放於託運行李最安全」。
▲網友稱讚軍人暖暖包又熱又持久。（李艾庭攝）
更多食尚玩家報導
不是UNIQLO！網友推薦「１款發熱衣」不到500元、超保暖：穿了就像行走暖爐
水壺要每天清洗嗎？醫警告「１狀況細菌吞下肚」恐腹瀉，教你如何正確清潔
湯圓怎麼煮才好吃？內行教１招Q彈不破皮，加碼曝湯圓元宵差別、煎湯圓密技
2025吃到飽餐廳推薦Top10！饗食天堂排第３，「這間」638元起爽吃百道料理
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 88
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 15 小時前 ・ 16
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 113
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 21 小時前 ・ 122
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 16
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 265
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 1 天前 ・ 337
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 62