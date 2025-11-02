（圖／本報系資料照）

在農業部正為非洲豬瘟是否擴散傷透腦筋之際，卻仍有餘力宣布撤換台肥董事長李孫榮，改由有「小英女孩」之稱的吳音寧空降。吳過去在北農總經理任內鬧得滿城風雨，還被時任台北市長柯文哲稱是「政治小白兔」，如今更上層樓，掌管市值470億元的台肥，年薪高達1500萬元，不僅在野黨抨擊這是「肥貓」式的政治酬庸，連綠營內部都有雜音。

台肥本周將召開董事會，以農業部是最大官股來看，吳音寧的人事案應無懸念。只是學者出身的李孫榮任期應至2027年6月，才任職1年多就被調整，加上李被視為「信賴大將」，今年還率台肥團隊贏得幸福企業評鑑的「優質獎」殊榮。在民進黨啟動2026地方選舉初選後突然被換下，難免惹來猜疑。

尤其接棒者是行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，吳在北農時期就爭議不斷，被嘲諷是「高級實習生」，更曾被檢方以他字案偵辦圖利罪，雖不起訴收場，卻未因此影響其政治生命。2024年被徵召參選彰化立委失利後，隨賴清德執政，吳仍保有政院一席官位，繼續經營中部。

民進黨726大罷免失利後，吳音寧感嘆投票結果出乎意料之外，並指國家面臨的挑戰實在多，會繼續努力。顯然她已非「吳下阿蒙」，早已有了「戰貓」的鬥性。

吳音寧這回接台肥董座，有人認為是為大罷免失利後給的酬庸補償；也有人認為是大罷免失利後，「英賴體制」漸漸回溫，賴總統需要「草船借箭」挽回在黨內的勢力。但「信賴大將」頻遭撤換，綠營內部的派系整合問題恐怕比養多少大肥貓更值得玩味。