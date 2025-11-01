小白鞋、帆布鞋變髒怎麼洗？日本達人授清潔妙招 1神物立即變乾淨

小白鞋、帆布鞋非常百搭。不過，穿著次數漸多，很容易讓帆布鞋的鞋身會變黃，鞋帶和鞋邊變黑，日本電視台節目《ZIP！》請來修鞋達人大友良佑，傳授3招清潔鞋子的方法，還原乾淨的白鞋！

清潔泛黃鞋身

白布鞋隨著穿著次數愈來愈多，鞋身容易泛黃變黑，大友先生教用「醃漬」的方法，恢復白布鞋潔白如新的狀態！方法非常簡單，準備一個密封袋，然後倒入攝氏40度熱水及清潔劑，放入白布鞋後搖勻，靜置擺放約3小時就可以拿出來沖水，清潔步驟便完成！

小白鞋鞋邊變黑的清潔方法

鞋邊的黑色污漬同樣非常「難搞」，大友良佑分享，用一種水果果皮可以去除鞋邊污漬，答案就是橙皮，橙皮具有檸檬酸和檸檬烯，是去除污漬必備的成分。首先用橙皮擦拭鞋邊，然後用舊牙刷清除剩餘的污漬，污漬會變得輕鬆好去除，最後用乾布抹乾，帆布鞋的鞋邊隨即變得乾淨！

鞋帶變黑了？1神物清乾淨

鞋帶變黑幾乎是每對帆布鞋必經的階段！可以用口紅膠塗在鞋帶上有污漬或變黑的部分，靜置乾燥約10分鐘。然後將鞋帶放入熱水搓洗，上面的黑色污漬隨即消失，效果非常不錯，不妨趁著哪天好天氣一試！

