





小百岳輕鬆攻頂 新北大棟山系限定賞芒尋寶





【旅遊經 廖晨光 報導】



台灣山脈資源豐沛，登山健行已成為一股全民運動。為了讓民眾在繁忙的生活中，也能輕鬆享受山林之美，新北市政府觀光旅遊局特別推出「微笑山線大縱走尋寶任務」，首波亮點活動聚焦「大棟山小百岳賞芒」，邀請民眾在雙北近郊，一次收藏「自然山景、夢幻芒花海、百年鐵道文化」三大亮點，用最輕快的方式，感受新北家山的魅力！









從青龍嶺遠眺，可俯瞰整個樹林區的城市景觀。



※.輕鬆登頂小百岳：大棟山最親民的秋冬限定美景





大棟山步道以既有木樁結合石塊，保留自然原貌並維持良好排水，是體驗山林生態與健行休憩的熱門路段。





名列臺灣小百岳的大棟山，海拔僅405公尺，是林口台地的最高峰。它的最大優勢是交通超便利！從樹林火車站步行僅800公尺即可抵達登山口，是一日輕旅行或親子健行的絕佳選擇。最受山友青睞的「青龍嶺—大棟山」段，全長約3公里，坡度平緩宜人。步道混合了自然土徑、砌石與碎石木屑，兼具親近自然與良好排水性。走在稜線上，不僅能俯瞰壯闊的雙北都會景觀與大漢溪河谷，秋冬之際，沿途的三角埔頂山更被隨風搖曳的夢幻芒花海覆蓋，成為攝影愛好者與賞景民眾的熱門朝聖地！





※.專家帶路尋寶：深度體驗自然與人文的交會







大棟山海拔405公尺，設有一等三角點與圖根點，適合作為攻略後的打卡地標。







山佳車站為日治時期興建的和洋式建築，外牆以洗石子工法展現典雅質感，百年老站歷經修復後重現風華。





新北市觀光旅遊局於今（2025）年規劃的「達人帶路－大棟山小百岳賞芒」尋寶任務，將由專業領隊帶領民眾深入大棟山步道，透過實地健行與人文導覽，深度認識樹林、山佳一帶的自然地景與獨特的鐵道文化。除了便捷多元的步道，這趟旅程更串聯了兩大人文亮點：



1.市定古蹟「山佳車站」： 保留日治時期和洋式站體與洗石子外牆，站內陳列著早期鐵道文物與老照片，訴說著山佳昔日作為運煤基地的輝煌歷史。

2‧微笑山線服務據點「心圓柑仔店」： 一處以友善農業和社區交流為核心的休憩站。店家提供手沖茶飲、能量補給與在地小農農產，是山友下山後感受社區溫度的最佳據點。



新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示：「大棟山是新北最親民的小百岳，四季皆有景致，尤其秋冬芒花海更是年度盛事！我們致力於整合步道、社區與景點資源，透過精心設計的遊程，讓民眾能用最輕鬆的方式愛上『家山』，同時重新發掘樹林、山佳一帶的鐵道文化與社區溫度。誠摯邀請大家走進新北的家山，感受城市與山林和諧共存的獨特魅力。」



相關活動詳情及報名資訊，請鎖定新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁及IG查詢。





