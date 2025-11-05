小眼也能放電！盧建勳醫師揭「周冬雨比例美學」：不是大眼就美，關鍵在視覺協調

長久以來，「大眼睛」幾乎成為美的代名詞，不論是濾鏡還是妝容，大眼似乎等同於變漂亮。然而，守葳診所盧建勳院長提醒：「眼睛大小並非美感的關鍵，真正的高級感來自整體比例與立體協調。」

盧建勳院長舉例，像周冬雨這樣的「小眼睛美女」，臥蠶自然、眼距比例恰當，看起來乾淨又有氣質，這種不靠誇張比例，卻令人印象深刻的「耐看感」，才是現代女性最應該追求的美。盧建勳院長強調：「美，不是放大某一個部位，而是讓五官形成和諧的比例。」

眼距遠近不是問題，視覺焦點才是重點

許多女性對「眼距太寬」或「太近」感到困擾，誤以為只能透過手術矯正。盧建勳院長指出，其實美感問題不在距離本身，而在於「視覺焦點」的分佈。

盧建勳院長表示：「若眼距偏寬，可以修飾鼻樑立體度，讓中軸線更立體，同時搭配蘋果肌微調，視覺重心自然集中，這樣能讓臉部比例更平衡，也能在拍照與上鏡時呈現出更自然的聚焦效果。」

相反若眼距偏近，則不建議鼻樑做得過高或過挺，以免產生壓迫感或視覺擁擠。「比例過度強調突出反而會讓視覺不諧調，五官之間適度的留白才是關鍵。」盧建勳院長強調，美感的核心不是放大部位就好，而是協調與取捨的視覺美學。

守葳診所電波療程，眼神顯疲態的救星

除了比例，隨著年齡增長，眼周鬆弛、眼皮下垂往往比皺紋更顯老。盧建勳院長指出，守葳診所引進的電波療程，是非侵入式改善疲態的新選擇。

盧建勳院長表示：「電波技術透過深層能量刺激膠原再生，可針對眼皮鬆弛進行緊緻修復，療程後雙眼神采會更明亮，整體線條自然提拉，不需動刀也能恢復年輕光采。」盧建勳院長強調，療程的重點不在於改變外貌，而是讓眼神恢復應有的自信感。

高級感的秘密，比例與自信是自然美關鍵

近年審美趨勢明顯轉向，從「越大越好」的單一部位追求，變成「越自然越耐看」的整體協調。盧建勳院長表示：「眼神魅力不在大就好，關鍵在於和諧。當妳的五官比例舒服、整體視覺協調，任何角度都會散發高級感。」

盧建勳院長也提醒，醫美的核心價值是「找回自信」，而非迎合外界審美。「別為了變成別人而改變自己，只要讓自己更舒服、更自在，這份由內而外的自信與平衡，也正是守葳診所一貫推崇的美學信念──自然、和諧、毫不費力的高級感。」

