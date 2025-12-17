小石花IP跨域整合地方產業與觀光動能 民宿、石材業者應用共創城市品牌

花蓮縣政府積極推動「小石花」城市IP及城市宣傳，以從石縫中綻放的花朵為核心形象，象徵花蓮在面對多次重大災害與全球疫情挑戰後，仍能堅韌向上、不畏艱困的生命力。

此IP自推出以來，在地方產業間引起高度共鳴，不僅展現花蓮人「向下扎根、向上開花」的精神，獲民宿、石材產業等業者紛紛響應採用，將IP融入服務識別與文創商品中，逐步展現跨域整合觀光動能、共創城市品牌新價值的具體成果。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，「小石花」城市IP獲得「二0二五aiwan Design BEST一00年度設計」獎項，它代表的是花蓮人的生命力與不屈精神，縣府推動的「繁花盛開」願景，希望透過IP的推廣，凝聚地方力量，促進服務業、傳統產業、觀光與文創等多領域的合作，形成多點綻放的城市品牌效應。

位於吉安鄉光華村的古拉、酷拉民宿，是小石花IP在服務業成功導入的案例之一，民宿坐落於具有歷史記憶、自然景觀優美的村落環境中，由在地年輕夫妻共同經營，女主人張珮瑜熱愛動物，園區飼養貓、鹿、羊、雞、鴨與狐（犬蒙），深受旅客喜愛，使民宿宛如親切的「小型動物園」，成為許多親子與自由行旅客推薦的住宿地點。

張珮瑜表示，自己從小在市場成長，從日租攤位一路努力累積，深知生活不易與奮鬥的重要，小石花從石縫中努力扎根的象徵，與她的生命歷程高度契合，在疫情與0四0三地震帶來的挑戰後，更加體會到「向下扎根、向上開花」的重要性，她認為，小石花不只是圖像，而是一種提醒：「不再單打獨鬥，而是與在地共同成長」。

民宿導入小石花Logo制服與形象後，旅客常主動詢問相關故事，進一步提升民宿辨識度與品牌溫度，她指出小石花正逐步成為花蓮的新城市符號，讓服務業者有機會與政府共同推廣在地價值，「當每一個店家都綻放一朵小花，未來整個花蓮就是一個繁花盛開的城市。」

一九九六年創立的「鎮一大理石有限公司」，是花蓮傳統石材產業轉型的代表企業之一，公司長年深耕大理石加工、建材與工藝製作，面對近年石材市場變化與產業升級需求，在經營者宋松珍帶領下，開始思考如何將花蓮石材文化與設計、美學及觀光結合（見圖）。

宋松珍表示，在得知小石花城市IP後，深受其意象感動，小石花從艱困環境中仍能向陽綻放，就像花蓮在多次天災後仍努力前行。因此，決定將小石花融入大理石文創設計，開發包含杯墊、禮品及客製商品等多元產品，產品推出後立即獲得旅宿、飲品、旅行社、咖啡業者等多家企業洽詢合作，展現強大的市場吸引力。

以鎮一推出的小石花大理石杯墊為例，因雷射雕刻精緻、圖紋清晰，獲得消費者高度評價；同時也促使企業提出以不同石材色系（如綠色蛇紋岩、白色大理岩）製作的建議，帶動產品更多延伸可能，大理石文創品不僅具實用性，更承載花蓮在地文化，成為極具地方辨識度的伴手禮。

鎮一更進一步與山嵐號、雄獅旅遊、九日良田合作，推出聯名盤器、糕點禮品等，以「石材 × 食品 × 觀光」創造跨界新模式，讓旅客在搭乘觀光列車時即可認識花蓮文化，強化花蓮在全國與國際旅遊市場的曝光。

目前小石花已逐步呈現跨產業連結成果，包括旅宿採用Logo建立統一識別、石材業開發文創商品、飲品與餐飲業提案合作、旅遊單位導入IP元素等，隨著IP曝光度提升，民宿主人與企業皆表示，未來小石花將能成為花蓮的共同語言，使在地人與旅客都更容易理解花蓮的文化底蘊。

花縣府將持續透過行銷活動、聯名合作與官方平台推廣小石花IP，不僅期待吸引更多旅客來訪，讓「花蓮人堅韌不拔」的精神被看見，促成公私協力，逐步讓花蓮成為真正「繁花盛開」的城市。更多活動資訊請見繁花盛開計畫官網（https://hlwebloom.tw/ ）或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ ) 查詢。