小石虎「袋」我到新家！邀請讀者參加閱讀接力 助中市東勢許良宇圖書館12/26開館

台中市立圖書館東勢分館即將搬新家！為迎接12月26日全新亮相的「許良宇圖書館」，市圖推出趣味又暖心的「小石虎『袋』我到新家」活動。即日起至12月7日，民眾只要在東勢分館借閱20本書，即可獲得由IKEA台中店熱情贊助的藍色購物袋，並於新館開幕後親自「送書到新家」，還能參加抽獎，讓借書化身最可愛的搬家任務。

（如圖）小石虎「袋」我到新家！邀請讀者參加閱讀接力，共助東勢許良宇圖書館12月26日開館。

中市圖表示，因應搬遷作業，東勢分館將於12月8日起進行圖書打包。為讓閱讀不中斷，特別於11月22日至12月7日邀請民眾加入「小石虎搬家小隊」，一次把想看的書借回家，新館開幕後歸還即可參加抽獎，獎項包含折疊手拉車、便利商店禮券等實用好禮。

此次活動也獲得在地企業IKEA台中店熱情贊助500個藍色購物袋，袋身搭配主題吊牌，以台中吉祥物石虎家族來虎與新館意象設計，可愛度爆表，成為親子最實用、最萌的搬家裝備，也象徵東勢山城由石虎、書本與居民共同守護，活動推出後反應熱烈。

讀者林小姐笑說：「第一次覺得借書這麼有儀式感，像參加圖書館搬家典禮！」與孩子一同參加的黃先生也說：「小朋友拿到藍袋就宣布自己是『石虎大使』，挑書時比平常還認真，說要把最棒的書送到新家。」整理館藏的館員也感性表示：「看到陪伴孩子成長的書要一起前往新館，就像陪著長大的故事也要展開新篇章。」