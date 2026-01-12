小碗滷肉飯衝破70元！鬍鬚張「48品項全面漲價」

2026年開年以來，餐飲業掀起新一波漲價潮。鬍鬚張於1月11日正式宣布，因應原物料、人力及環保相關成本持續增加，自12日起針對部分品項進行價格調整。

此次調整範圍涵蓋48個品項，占總品項36%，平均漲幅為3.8%。其中最受矚目的是招牌飄香魯肉飯小碗，從66元調漲至71元，漲幅達7.6%，正式突破70元關卡。懷舊魯肉飯從122元調整為127元，魯肉飯便當及雞肉飯便當從85元調漲至89元。香酥雞腿便當從135元調整為140元，唐山里肌豬排便當由125元調整為130元。人氣小菜老皮嫩肉也從33元調漲至35元。

鬍鬚張表示，近年來團隊已長期透過內部吸收與營運優化因應成本壓力，但在審慎評估後，為兼顧食安、餐點品質、服務體驗與員工照顧，決定進行價格調整。業者強調，即便面臨成本上升壓力，仍堅持不降低原料標準，不簡化製程與食安管理流程。

同樣面臨成本壓力的還有台北米其林必比登推薦名店阿城鵝肉。該店日前宣布調漲價格，招牌煙燻鵝肉、白斬鵝的半隻鵝從840元漲至900元，各份量鵝肉切盤調漲20至30元。鵝油拌飯、板條、冬粉等品項漲5元，青菜類漲10元，滷菜及湯類也調漲5至10元。

店員吳正吉表示，原物料加上人事成本提高，廠商已經漲了兩三次，店家都撐住了，但到今年真的受不了，才稍微調漲價格。對於漲價，多數饕客表示能夠理解並支持。

五星級飯店餐廳也加入漲價行列。晶華酒店栢麗廳自1月1日起調整平日餐價，週一至週五午餐漲至1680元，下午茶及週一至週四晚餐都漲100元。

事實上，2026年開年迄今，已有連鎖咖啡品牌路易莎，以及饗賓餐旅集團旗下饗饗、旭集、果然匯、饗食天堂等五大自助餐品牌，台北君悅、台北老爺、美福等飯店自助餐廳陸續漲價。多家連鎖餐飲主管透露，由於通膨與成本續揚，後續漲價勢在必行。

隨著基本工資連年調漲，加上原物料成本持續攀升，餐飲業者面臨龐大經營壓力。這波漲價潮讓民眾外食開銷持續增加，每一餐的花費都讓荷包越來越扁。

