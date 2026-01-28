小確幸來了！統一發票獎金今年狂增26億元 中獎率飆升

財政部長莊翠雲今日於立法院專題報告指出，為強化數位轉型並推廣雲端發票，115年度「統一發票給獎及推行預算」已編列達 197 億餘元，其中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用等為188億餘元，較去年度增加26億餘元。

莊翠雲28日赴立法院專題報告。（圖取自國會頻道YT）

莊翠雲今天（28日）日赴立法院財政委員會，就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行報告並備詢。據最新出爐的書面報告中指出，115年度統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用預算較去年度增加26億8,510萬元、年增率16.58％，增加經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項，增加民眾中獎機會。

莊翠雲強調，財政部將會積極辦理統一發票給獎作業。（圖/資料照）

財政部強調，歷年均依法依照全年營業稅收入預算案數的3％，編列同年度統一發票給獎及推行預算案數；115年度全國營業稅收入預算案數共6570億2600萬元，其中3％為197億1078萬元，當中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用等為188億7912萬元，較114年度161億9402萬元增加26億8510萬元，增加經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項。

莊翠雲強調，財政部將會積極辦理統一發票給獎作業，以多元創新思維規劃宣導活動，深化民眾對稅制政策的了解，來落實推動雲端發票的政策，共創商家、民眾和政府的三贏。

