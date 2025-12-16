小確幸沒了 台電取消節電獎勵

台電16日宣布明年起取消實施11年的84元「最低節電獎勵金」，衝擊500萬登錄節電用戶。台電每年可節省4億元支出，加上10月剛調漲電價，全年可望大賺600億元。（本報資料照片）

油電優惠縮水！繼本月中油油價緩漲機制啟動加嚴後，台電16日也宣布明年起取消實施11年的84元「最低節電獎勵金」，衝擊500萬登錄節電用戶。拿掉最低保障後，台電每年可節省4億元支出，加上10月剛調漲電價，全年可望大賺600億元。

中油不堪虧損，12月把浮動油價機制兩道緩漲門檻提高，原本95無鉛牌價達到30元，即啟動每次緩漲1/4到3/4幅度的優惠，現在拉高到32.5元才實施。另一項「亞鄰最低價」條件也變嚴，未來要先扣掉鄰國補貼金額，才去比較稅前價誰低。如此一來，當國際油價飆漲時，國內將缺少緩衝墊，汽柴油價漲幅將會較過去擴大，對消費者不利。

繼10月民生電價調漲，台電也決定縮減節電優惠，撙節支出。2014年就推出的現行節電獎勵金措施，民眾當期（2個月）電費單比去年同期每省1度電，就給予0.6元回饋獎勵，同步祭出「最低獎勵金」制度，即使只節1度電，也有84元獎勵金保底價（相當兩個月省140度電才有）。該措施後來改成要「事先登錄」才給獎勵，目前全國約500萬戶登錄適用。

對於拿掉最低獎勵金，台電發言人黃美蓮說明，主要是省1度與省140度，當期帳單都可以拿到84元回饋，並不公平，因此決定改革。

台電副總經理蔡志孟補充：「就是先把不公平去掉」，因為統計1年1259萬節電戶次（每年六期電費單），卻有73％比例拿最低獎勵金，等於真正節到電的只有2成多。

雖然拿掉最低獎勵金，但台電強調住戶比去年同期用電節省，每1度電仍有0.6元獎勵金。但得同一期用電要省140度電，才有過去84元獎勵，除了出國者外，相當困難。

收回最低獎勵金後，台電預估可省4億元。因今年調漲電價，燃料成本下跌，台電前10個月已賺694億，11月估計可持平，即使12月小虧，全年仍可大賺600億左右。不過因公司前3年累虧仍達3527億，這些錢都將拿去打虧。中油則前11個月稅前虧損約83億元，全年恐仍難逃紅字。